SPK Lisanslama sınavları başvurusu nasıl yapılır? Başvuru tarihleri ne zaman?
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 22-23 Haziran 2019 tarihlerinde sınav gerçekleştirecek. Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı, Kredi Derecelendirme Lisansı, Konut Değerlendirme Lisansı, Gayrimenkul Değerleme Lisansı sınavı yapılacak. Peki, başvurular nasıl yapılır? Son gün ne zaman?
SPK Adana, Ankara, antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya ve Samsun illerinde sınav düzenleyecek. Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı, Kredi Derecelendirme Lisansı sınavları için son gün 20 Mayıs...
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