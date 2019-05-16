SPK Lisanslama sınavları başvurusu nasıl yapılır? Başvuru tarihleri ne zaman?

SPK Lisanslama sınavları başvurusu nasıl yapılır? Başvuru tarihleri ne zaman? Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 22-23 Haziran 2019 tarihlerinde sınav gerçekleştirecek. Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı, Kredi Derecelendirme Lisansı, Konut Değerlendirme Lisansı, Gayrimenkul Değerleme Lisansı sınavı yapılacak. Peki, başvurular nasıl yapılır? Son gün ne zaman?