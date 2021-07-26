Spor ayakkabılar çevreye sandığımızdan daha fazla zarar veriyor

Pandemiyle birlikte sağlıklı yaşam bilinci de arttı. Ancak ömrümüzü uzatmak isterken neslimizi farkında olmadan tehlikeye atıyoruz. İklim bilimci Angela Terry, spor ayakkabılarda kullanılan malzemeler, üretim ve tedarik zincirinin sera gazı salınımını artırdığını açıkladı. İşte spor ayakkabılarla ilgili o şaşırtıcı bilgiler:

66 MİLYON OTOMOBİLE DENK