Spor ayakkabılar çevreye sandığımızdan daha fazla zarar veriyor
Kimi zaman şık olmak kimi zamansa sağlıklı bir hayat için giydiğimiz spor ayakkabıların aslında çevre düşmanı olduğu ortaya çıktı. Öyle ki, spor ayakkabıların yapımında kullanılan malzemeler nedeniyle ortaya çıkan sera gazı, 66 milyon otomobilin çevreye verdiği zarara eşdeğer.
26 Temmuz 2021, Pazartesi 09:52 Son Güncelleme:
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Pandemiyle birlikte sağlıklı yaşam bilinci de arttı. Ancak ömrümüzü uzatmak isterken neslimizi farkında olmadan tehlikeye atıyoruz. İklim bilimci Angela Terry, spor ayakkabılarda kullanılan malzemeler, üretim ve tedarik zincirinin sera gazı salınımını artırdığını açıkladı. İşte spor ayakkabılarla ilgili o şaşırtıcı bilgiler:
66 MİLYON OTOMOBİLE DENK
- Yılda 25 milyar çift spor ayakkabı üretiliyor.
- Spor ayakkabıların çoğu plastikten yapılıyor.
- Her bir spor ayakkabının 63 farklı malzemesi var. Bu malzemelerin her biri ayrı fabrikalarda üretiliyor.
- Kalıplama, dikme ve yapıştırma işlemleri sırasında kimyasal atık üretiliyor.
- Spor ayakkabı üretiminde salınan karbondioksit miktarı, her yıl 66 milyon aracın dünyaya verdiği zarara denk.
- Spor ayakkabılar küresel sera gazı salınımının yüzde 1.4’üne yol açıyor.
- Havayolu şirketlerinin sera gazı salınımındaki etkisi yüzde 2.5.
- Erkekler kadınlara göre ortalama beş çift daha fazla spor ayakkabıya sahip.
- İklim krizi ve çevre kirliliği yılda 4 milyon can alıyor.