Çekişmeli maçta ilk sette 9-9 beraberliğin ardından Eczacıbaşı Dynavit servislerde kritik hatalar yaptı. Bunu iyi değerlendiren VakıfBank, Meryem Boz ile serviste bir sayı bularak 18-16 öne geçti. Üstünlüğünü sürdüren VakıfBank, ilk seti 25-21 kazandı.

Karşılaşmanın ikinci setine Eczacıbaşı Dynavit iyi başladı ve 7-5 öne geçti. Zehra ile bloktan sayı bulan VakıfBank, Braga ile bir sayı daha bularak 16-12 üstünlük yakaladı. Çaprazda Hande ve Boskovic ile sayılar bularak sete tutunmaya çalışan Eczacıbaşı Dynavit, skoru 16-15 getirdi. Rakibinin servisteki hatalarını yine iyi değerlendiren VakıfBank, 2. seti de 25-19 alarak 2-0 öne geçti.

Son sette rahat bir oyun sergileyen VakıfBank, etkili servislerinin yanı sıra blok üstünde sayılar buldu ve bu seti de 25-29 aldı.

Rakibini 3-0 mağlup eden VakıfBank, kupayı müzesine götürdü.

VakıfBank kupasını aldı

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen kupa seremonisinde kupayı kazanan VakıfBank'a ödülünü Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik verdi.

İkincilik ödülünü ise Türkiye Voleybol Federasyonu Asbaşkanı Suat Güler ile İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu Eczacıbaşı takımının kaptanı Tuana Boskovic'e verdiler.

Maçın ardından VakıfBank oyuncuları ve teknik heyeti büyük sevinç yaşadı.

En değerli oyuncu Cansu Özbay seçildi

Maçın en değerli oyuncusu (MVP) Cansu Özbay oldu.

Cansu'ya ödülünü Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'dan aldı.

AA