Barış Alper Yılmaz piyangosu! Galatasaray'ın kasası dolacak

Galatasaray'da Corendon Alanyaspor maçının kazanılmasında büyük pay sahibi olan Barış Alper Yılmaz, EURO 2024 sonrası rotasını Avrupa'ya kıracak. Galatasaray'da sezonun en dikkat çeken isimlerinden biri olan Barış Alper Yılmaz için Galatasaray'ın kasasına girmesi beklenen rakam ortaya çıktı.

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GALATASARAY'DAN BARIŞ ALPER YILMAZ İÇİN BONSERVİS KARARI

Galatasaray’ın 3 sene önce Keçiörengücü’nden kadrosuna kattığı Barış Alper, yaz transfer döneminde büyük olasılıkla astronomik bir rakama Avrupa’ya gidecek. İtalyan ve İngiliz kulüplerinin radarında olan 23 yaşındaki oyuncu için Avrupa Şampiyonası’nın bekleneceği belirtildi. Galatasaray’daki ilk sezonunda istenen performansı gösteremeyen Barış Alper, iki sezondur büyük çıkış yakaladı. Genç futbolcu, Milli Takım’ın da önemli oyuncularından biri oldu. Avrupa Şampiyonası’nda da başarılı olması beklenen futbolcunun 20 milyon euronun üzerinde bir rakama satılacağı ifade edildi

ANTRENMANDA ÖZEL ÇALIŞMA

Barış Alper, Teknik Direktör Okan Buruk ile beraber tam bir joker oyuncu oldu. Barış’ın attığı golden sonra Buruk’a koşup sarılmasının da vefa duygusundan kaynaklandığı öğrenildi. Okan Buruk öncesi takımda 17-18. oyuncu olarak görülen Barış’ın, hocasına olan sevgisi ve saygısı nedeniyle böyle davrandığı belirtildi. Bu arada Barış’ın Alanya’ya attığı gollerin tesadüf olmadığı belirlendi. Bu gollerin benzerini antrenmanlarda atan ve sürekli özel çalışma yapan Barış, bunun karşılığını aldı.

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2024 MODEL HAGİ

yarı girip harika bir gol atan ve maçın kazanılmasında önemli bir payı bulunan Hakim Ziyech’e büyük övgü var. Yöneticiler, Faslı futbolcu için, Alanya dönüşünde, “2024 model Hagi gibi. Ne kadar kaliteli bir oyuncu olduğunu görüyoruz. Kasımpaşa maçına da damga vurmuştu. Ziyech bu motivasyonuyla devam ederse son 6 haftadaki en büyük kozumuz olur” değerlendirmesi yaptı.

‘ÇIK KALİTENİ GÖSTER’

Chelsea’den bedelsiz satın alma opsiyonuyla kiralanan futbolcu, Galatasaray’da bir yıl daha kalması durumunda 2 milyon 850 bin euro garanti para alacak. Teknik direktör Okan Buruk’un Alanya maçının devre arasında oyuna girmek için bekleyen futbolcuya, önce uygulanmasını istediği taktiği uzun uzun anlattığı, ardından da, “Çık kaliteni göster. Sana ihtiyacımız var” diyerek motive ettiği öğrenildi.

AURİER HAYAL KIRIKLIĞI

Galatasaray’da ilk maçında Aurier performansıyla büyük hayal kırıklığı yarattı. Alanya maçında ilk kez sarı-kırmızılı formayı giyen ve ikinci yarı yerini Kaan Ayhan’a bırakan Fildişi Sahilli futbolcunun hiç hazır olmadığı dikkat çekmişti. Teknik Direktör Okan Buruk’un kalan 6 haftada ekstra bir durum olmadığı sürece ilk tercihinin Kaan olacağı öğrenildi. Aurier’i 100 bin euroya Nottingham Forest’tan kiralayan Galatasaray, henüz 45 dakika oynayan futbolcuya yarım sezon için 750 bin euro verecek.

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ASLAN’A BİR GÜNLÜK İZİN

Alanya dönüşünde Pendikspor maçı hazırlıklarına başlayan Galatasaray, dünkü antrenmanın ardından bir günlük izne ayrıldı. Dinamik ısınmayla başlayan dünkü idman, 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi. Sarı-kırmızılılar yarın saat 18.00’de hazırlıklara devam edecek.

Kaynak: Milliyet