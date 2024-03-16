Bedavaya 10 numara

Bordomavililerin, Olympiakos forması giyen Konstantinos Fortounis için zemin yokladığı öne sürüldü. 31 yaşındaki 10 numaranın sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olmasının Fırtına’nın elini güçlendirdiği belirtildi. Bu sezon 38 resmi maçta görev yapan deneyimli oyuncu, 10 gol ve 16 asistlik performans sergilemişti.

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DERBİYE ODAKLANIN

Yarın Fenerbahçe’yi konuk edecek Trabzonspor’da Abdullah Avcı, takımı motive etmek için üst düzey çaba gösteriyor. Oyuncularına maça odaklanmaları konusunda sürekli telkinde bulunan tecrübeli hoca, herkesin saha dışında yaşanan polemiklerden uzak durmasını istedi. Avcı, “Hiçbirinizi herhangi bir diyaloğun içinde görmek istemiyorum. Kendinizi dışarıdan soyutlayın ve sadece maça odaklanın. Kendi oyunumuzu sahaya yansıtarak bu maçtan galibiyetle ayrılacağız. Taktik disiplinimize bağlı kaldığımız sürece neler başarabileceğimizi hepimiz biliyoruz” ifadelerini kullandı.

HAKKIMIZI YEDİRMEYİZ

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Fenerbahçe maçıyla ilgili çarpıcı konuştu. “Ali Koç beni aradı ve aramızda bir problem yok” diyen Doğan, “Trabzon’da Fenerbahçe maçları her zaman önemlidir. Trabzonspor’un şu anda konusu ligi 3. bitirip kupayı almak. Hakem camiasının içinde çok farklı VAR kararları hepimizin takdiri. Trabzonspor’un hakkını yedirmeyiz” diye konuştu.

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MEUNİER İDMANA ÇIKTI

Fırtına, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü. Önceki idmanlara tedbir amaçlı katılmayan Thomas Meunier, dün akşamki antrenmana katıldı. Yıldız futbolcunun Fenerbahçe maçında sahada olması bekleniyor.