Beşiktaş’ta hoca arayışları! 3 isim öne çıktı

Yabancı teknik adam için Edin Terzic ve Niko Kovac isimleri geçerken yerlide ise en güçlü aday Sergen Yalçın. Şu anda Antalyaspor’un başında olan Yalçın, Rıza Çalımbay’ın ayrılığının ardından da gündeme gelmişti. Yalçın’ın Akdeniz ekibi ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Beşiktaş yönetimi yapılacak değerlendirmelerin ardından son kararını verecek.

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YİNE LUCESCU!

Beşiktaş’ta Mircea Lucescu, ismi bir kez daha gündeme geldi. Rumen basınından iAM Sport’ta yer alan habere göre Lucescu’nun Beşiktaş’ın yaptığı teklifi kabul ettiği öne sürüldü. 78 yaşındaki Luce ile Santos’tan önce de görüşülmüştü.

AYRILIK YOK BİRLİKTEYİZ

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar, görevinden istifa edeceği iddialarının doğru olmadığını açıkladı. Uçar, “Sadece kötülük yapma, kaos algısı yaratma maksatlı, masa başında uydurulan “Feyyaz Uçar bırakıyor” şeklindeki haber yalandır. Beşiktaşımız için başkanımız ve yönetim kurulumuzla birlikte çalışmaya devam ediyoruz” açıklamasını yaptı.

ZOR BİR DÖNEMDEYİZ

Fernando Santos ile yolları ayıran Kartal, Ankaragücü maçınınn hazırlıklarına Serdar Topraktepe yönetiminde devam etti. Topraktepe, futbolcularıyla yaptığı toplantıda “Zor dönemdeyiz ama elimizden geleni yapacağız. Beşiktaş’a yakışır şekilde mücadele edeceğiz” diye konuştu.

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BEŞİKTAŞ’I ÇOK SEVDİK

Santos, Beşiktaş’a veda etti. Başkan Hasan Arat ile son kez bir araya gelen Portekizli hoca, “Beşiktaş’ı çok sevdik. İzlemeye ve desteklemeye devam edeceğiz. Herkese teşekkürler” dedi.