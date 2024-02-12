Galatasaray'ın yıldızı Dries Mertens kararını verdi

Fenerbahçe'nin evinde Alanyaspor ile 2-2 berabere kalmasının ardından Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğuna oturan Galatasaray'da gündem Dries Mertens... Başakşehir maçında kaydettiği harika golün dışında çok iyi bir performans sergileyen Belçikalı yıldıza ara transfer döneminde Suudi Arabistan'dan teklifler gelmişti. 36 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'da kalma kararının perde arkası ortaya çıktı.

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FUTBOLU GALATASARAY'DA BIRAKACAK

Devre arasında Suudi Arabistan’dan cazip bir teklif alan ancak bu teklifi kabul etmeyen 37 yaşındaki futbolcunun, Galatasaray formasıyla bir şampiyonluk daha yaşamak için gitmediği ortaya çıktı. Kariyerindeki ilk şampiyonluğu geçen sene gören Belçikalı futbolcunun, sarı-kırmızılı forma altında kariyerini sonlandırmak istediği bildirildi. İstanbul’da ailesiyle mutlu bir hayatı olan Mertens’in Galatasaray formasıyla futbola veda etme arzusunda olduğu bildirildi.

ÖNEMİ DAHA DA ARTTI

Son dönemdeki performansıyla dikkat çeken Mertens’in yükselen formu teknik heyeti de rahatlattı. Özellikle 10 numara transferinin gerçekleşmemesi nedeniyle, tecrübeli oyuncunun saha içi başarısının büyük önem taşıdığı belirtildi. Bu sezon ligde ve Avrupa’da 34 maçta forma giyen Mertens, 6 gol, 6 asistlik bir performansa imza attı. Belçikalı oyuncu, geçen sezon ise Galatasaray formasıyla ligde ve kupada 7 gol, 4 asistlik bir katkı sağlamıştı.

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ABDÜLKERİM SEFERBERLİĞİ

Bu arada Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı için adeta seferberlik ilan edildi. Cim Bom’un 29 yaşındaki stoperi, Galatasaray’ın Süper Lig’in 21. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda oynadığı maçta sakatlanmıştı. Başakşehir maçı sonrası Okan Buruk, sakatlığı bulunan millî stoperin Sparta Prag maçına yetişip yetişmeyeceği yönünde gelen sorunun ardından, “Yetişir mi bilmiyorum. Maç kadrosunda belki olur” cevabını vermişti. Galatasaray sağlık ekibinin, A Millî Takım stoperini bu mücadeleye yetiştirmek için seferber olduğu kaydedildi.