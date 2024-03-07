Okan Buruk'un Rizespor maçı planı! Değişikliğe gidilmeyecek

Çaykur Rizespor’la ile yarın akşam oynayacağı zorlu maçın hazırlıklarına başlayan Galatasaray’ın dünkü idmanının bir bölümü basına açık olarak gerçekleşti.

Haberin Devamı

Beşiktaş deplasmanını hasarsız atlatan ve ligde bitime 10 hafta kala Fenerbahçe’nin 2 puan önünde liderlik koltuğundaki yerini koruyan Sarı-Kırmızılılar, Florya’nın kapılarını dış dünyaya açarken, antrenmanda tüm camiaya birlik ve beraberlik mesajları gönderildi. Teknik patron Okan Buruk, oyuncular arasındaki kenetlenmeden dolayı bir hayli mutlu ve kazanan kadroda artık mecburi olmadıkça değişiklik yapmayı da düşünmüyor.

ABDÜLKERİM OLMAYACAK

Rize karşısında ileri uçta Icardi’ye görev verecek olan Buruk, Arjantinli yıldızın arkasındaki üçlüde yine Kerem Aktürkoğlu, Mertens ve Barış üçlüsünü kullanacak. Merkezde ise sezonun en formda dönemini geçiren Torreira - Kerem Demirbay iş birliği devam edecek. Sağ bekte Aurier yetişmediği için ağrılarla oynamayı sürdüren Kaan Ayhan bir kez daha ilk 11’de başlayacak. Sol bekte Köhn’ün, sağ stoperde de Sanchez’in yeri garanti. Sol stoperde sakatlığı süren Abdülkerim’in yerine Nelsson forma giyecek. Eldivenler ise Muslera’ya emanet.

Haberin Devamı

HAKİM ZİYECH MÜJDESİ

Afrika Kupası’ndan sakat dönen Hakim Ziyech, geçen hafta Hollanda’ya kontrole gitmişti. Sağlık durumunun iyi olduğu tespit edilen Faslı yıldız, takımla çalışmalara başladı. Okan Buruk, tecrübeli futbolcuyu en kısa sürede maç kadrosuna dahil etmeye hazırlanıyor. Ziyech, Sarı-Kırmızılı takımda 9 Süper Lig, 5 de Şampiyonlar Ligi maçına çıktı, toplamda 4 gol 2 asiste imza attı. 30 yaşındaki hücumcu ligde en son Fenerbahçe’ye, Avrupa’da ise deplasmanda Kopenhag’a karşı oynamıştı.

MERTENS REKOR KIRABİLİR

Mayıs ayında 37 yaşına girmeye hazırlanan, ancak sezon ilerledikçe formunu yükselten Mertens, kariyer rekorunu kırmaya çok yakın. Bu sezon Sarı-Kırmızılı formayla 40 maça çıkan Belçikalı forvet, 7 gol 8 asistlik performans ortaya koydu. Mertens, ligde kalan 10 haftada ve Fenerbahçe ile oynanacak Süper Kupa finalinde forma giyerse, toplam 51 maça ulaşacak ve Napoli’de 2014-2015 sezonunda ulaştığı kariyer rekorunu tekrarlayacak. Galatasaray Yönetimi, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan deneyimli starla 1 yıllık yeni mukavele imzalamayı planlıyor.

Haberin Devamı

AURİER 2 HAFTA RÖTARLI

Sağ bek transferi Galatasaray’ın yüzünü güldürmedi. Afrika Kupası’nda oynarken Cim Bom’la sözleşme imzalayan Aurier final maçında sakatlık yaşamış, Beşiktaş derbisiyle sahalara dönebileceği tahmin edilmişti. Ancak son yapılan kontrollerde tecrübeli futbolcunun en az 2 hafta daha takımdan uzak kalacağı ortaya çıktı. Aurier, Galatasaray’ın sıradaki Rizespor ve Kasımpaşa sınavlarında da forma giyemeyecek. Fildişi Sahilli oyuncunun Milli ara sonrası takıma katılması bekleniyor.

OLİVEİRA’DA GERİ DÖNÜŞ YOK

Kupadaki Karagümrük yenilgisinin ardından hocası Okan Buruk’la tartışma yaşayan ve kadro dışı kalan Sergio Oliveira’ya ceza verilmesi gündemde. Yönetim ilk etapta para cezası düşünüyor. Ancak Portekizli orta sahanın sözleşme fesih şartları da araştırılıyor. 2 yıllık daha mukavelesi bulunan Oliveira, senelik 2 milyon 750 bin Euro garanti ücret kazanıyor ve yönetim bu tazminatı ödemeden yolları ayırmanın hesapları içerisinde. Erden Timur da Oliveira’nın tamamen kadro dışı kaldığını doğruladı.

Haberin Devamı

MÜTHİŞ SERİ SÜRECEK

Galatasaray’ın Rize karşısındaki en büyük itici gücü ise hiç kuşkusuz taraftarı olacak. İç sahada geçen sezonun 2. haftasından bu yana yenilmezlik serisini sürdüren, bu sezon evindeki tüm lig maçlarını kazanan Cim Bom’u, yarın akşam yine büyük bir destek bekliyor. Biletleri satışa çıktığı gibi tüketen Sarı-Kırmızılılar, Rams Park’ı şölen yerine çevirip Galatasaray’ın şampiyonluk yürüyüşüne katkıda bulunmaya hazırlanıyor.