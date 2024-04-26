VAR hakemleri legal mi?

Kulüplerin hakem hataları nedeniyle isyanı sonrasında TFF ligimize yabancı VAR hakemi getirmişti. İlk maçlarda, “İyi olmuş” denilse de Sivas- Fenerbahçe maçındaki Alman VAR hakemi Benjamin Brand’ın verdirdiği penaltı tartışmaları beraberinde getirmişti. Pozisyonun penaltı olup olmadığı, VAR hakeminin maçın hakemini çağırma yetkisinin olup olmadığı dışında Milliyet yazarı ve Skorer TV yorumcusu Mustafa Anıklı başka bir iddiayı gündeme getirdi. Anıklı, “Bu hakemler legal mi, Fenerbahçe maçın iptalini isterse federasyon buna nasıl bir cevap verecek” diye sordu.

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TFF AÇIKLASIN

Anıklı, Türkiye Futbol Federasyonu Merken Hakem Kurulu Talimatı’nın 33 ve 55. maddelerini kanıt göstererek, “Konu, pozisyonlardaki kararın doğru olup olmadığından çok bu hakemlerin talimatlara uygun olarak göreve başlayıp başlamadıklarıdır. Bu hakemler talimatlarda öngörülen şartlara uygun mudur? Futbol Federasyonu’nun bir an önce bu konuda kamuoyunu bilgilendirmesi gerekmektedir” dedi.

İŞTE İLGİLİ MADDELER

MADDE 39

YURT DIŞINDAN GELENLERİN KADRO DURUMLARI

1) Hakemlik veya gözlemcilik lisanslarını yurtdışında alanlar ile Türkiye’de lisans aldıktan sonra yabancı bir ülkede hakemlik veya gözlemcilik yapmış olanlar; yurtdışından aldıkları lisans ve görev belgelerini ibraz ederek ve MHK’nın uygun görmesi koşulu ile hakemlik veya gözlemcilik lisansı alabilirler veya lisanslarını vize ettirebilirler.

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2) MHK, bu durumdaki hakem ve gözlemcilerin yurt dışındaki unvanlarını, deneyimlerini ve bu talimat hükümlerini göz önüne alarak, yapacağı kurstan sonra söz konusu hakem ve gözlemcileri uygun olan kadroya ekleyebilir.

SORU: Lisansları vize ettirildi mi, hakemler bu kurstan geçti mi?

MADDE 55

VİDEO YARDIMCI HAKEMLİĞİ

Görev alanı VAR uygulaması olan müsabakalarda VAR / AVAR hakemi olarak görevlendirilen hakemdir. Giriş şartları a) VAR Sertifikasına sahip olmak. b) En üst 2 ligde görev yapmış veya yapıyor olmak c) Psikoteknik test ve mülakatlardan başarıyla geçmiş olmak.

SORU: Talimat TFF’nin olduğuna göre bahsedilen en üst lig Trendyol Süper Ligi ve Trendyol 1. Ligi değil mi? Bu hakemler burada görev yaptı veya yapıyor mu?