Sporda kadınların 25 yıllık öyküsü
A Milli Kadın Voleybol Takımı; 2003 ve 2019'da Avrupa şampiyonalarında final oynayıp, gümüş madalya kazanırken, 2011'de Avrupa üçüncüsü oldu. //Posta Gazetesi 25. yılı özel eki
30 Kasım 2020, Pazartesi 07:00 Son Güncelleme:
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Filenin sultanları Avrupa ikincisi
A Milli Kadın Voleybol Takımı; 2003 ve 2019'da Avrupa şampiyonalarında final oynayıp, gümüş madalya kazanırken, 2011'de Avrupa üçüncüsü oldu.
Yasemin Adar dünyaları kaldırdı
Halterdeki gururumuz Yasemin Adar, 2013'te Akdeniz Oyunları'nda, 2016'da Avrupa Şampiyonası'nda ve 2017'de Dünya Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi oldu.
Sümeyye Boyacı engel tanımadı