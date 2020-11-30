Basketbol Sporda kadınların 25 yıllık öyküsü

Sporda kadınların 25 yıllık öyküsü

Basketbol

Sporda kadınların 25 yıllık öyküsü

A Milli Kadın Voleybol Takımı; 2003 ve 2019'da Avrupa şampiyonalarında final oynayıp, gümüş madalya kazanırken, 2011'de Avrupa üçüncüsü oldu. //Posta Gazetesi 25. yılı özel eki

30 Kasım 2020, Pazartesi 07:00 Son Güncelleme:
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A Milli Kadın Voleybol Takımı; 2003 ve 2019'da Avrupa şampiyonalarında final oynayıp, gümüş madalya kazanırken, 2011'de Avrupa üçüncüsü oldu.

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