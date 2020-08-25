Oğuzhan Koç, şarkısının ilk sırada yer alması ile ilgili şunları söyledi: “Kendime Sardım çıkalı 3 ay olmasına rağmen müzik kariyerimin önemli şarkılarından birine dönüştü. Şarkının başarısı önümüzdeki dönemde denemek istediğim yeni şeyler için de büyük bir motivasyon kaynağı oldu.''

2020 yazına damga vuran şarkıların yanı sıra bu yaz en çok dinlenen podcast yayınları ile ilgili daha fazla bilgi aşağıda yer alıyor

2020 yazında tüm dünyada en çok dinlenen ikinci şarkı, The Weeknd’den “Blinding Lights” olurken, Spotify’ın spor/egzersiz çalma listelerine sıklıkla eklenen SAINt JHN’un “Roses - Imanbek Remix” adlı hareketli şarkısı da 3’üncü sıraya yerleşti.

Harry Styles “Watermelon Sugar” adlı şarkısıyla beğeni toplayarak 2020 yazının en çok dinlenen TOP 5 listesinde yerine aldı. Bir başka isim Dua Lipa ise karantina döneminde müzikseverlerle buluşturduğu Future Nostalgia albümünden “Don’t Start Now” ve “Break My Heart” adlı şarkılarıyla TOP 20 listesinde iki kez boy gösterdi. Ariana Grande de TOP 20 listesinde birden fazla kez karşımıza çıkan isimlerden. Lady Gaga ile birlikte seslendirdiği “Rain On Me” ve Justin Bieber’la olan düeti “Stuck with U” 2020 yazının en çok dinlenen şarkıları arasında yer aldı.

Gelelim Türkiye’de 2020 yazında en çok dinlenen şarkılara…

1 Haziran - 15 Ağustos tarihleri arasındaki verilere göre, Türkiye’de Oğuzhan Koç’un ardından, listesinin ikinci sırasında Ezhel, Murda düeti Bi Sonraki Hayatımda Gel yer alırken, iki rapçinin bu şarkısını ise Zeynep Bastık’ın eğlenceli POP şarkısı Her Mevsim Yazım takip etti. Listenin 2 ve 3’üncü sırasına yerleşen bu isimler, TOP 20 listesinde birden fazla kez karşımıza çıkıyor. Made In Turkey ve AYA düetleri ile birlikte Ezhel ve Murda ikilisini TOP 20 Türkiye listesinde toplam üç kez görürken, Zeynep Bastık’ı ise Uslanmıyor Bu şarkısı ile birlikte listede ikinci kez görüyoruz. Türkiye’de 2020 yazına damga vuran TOP 20 şarkı arasındaki tek yabancı şarkı ise global listede 3’üncü sıraya yerleşen Roses - Imanbek Remix oldu.

Yayına yalnızca üç hafta önce başlaması bile The Michelle Obama Podcast yayınının milyonlarca dinleyicisiyle yazın en çok dinlenen podcast olmasını engelleyemedi. 2020 yazının global TOP 10 Podcast listesinin ilk sırasına yerleşen Michelle Obama’yı, 1 Haziran 15 Ağustos arasındaki dinleyici sayısına dayanarak NPR News Now ve The Daily takip etti. Listenin en çok dinlenen global diğer podcast yayınları ise şöyle: Call Her Daddy, TED Talks Daily, Harry Potter At Home: Readings, Crime Junkie.

Türkiye’de ise 2020 yazının en çok dinlenen podcast’lerinin başında tanınan isim Serdar Kuzuloğlu tarafından yayınlanan Zihnimin Kıvrımları yer alıyor.

Dünya genelinde 2020 yazında en çok dinlenen şarkılar

1. “ROCKSTAR” - DaBaby featuring Roddy Ricch

2. “Blinding Lights” - The Weeknd

3. “Roses - Imanbek Remix” - SAINt JHN

4. “Savage Love (Laxed - Siren Beat)” - Jason Derulo and Jawsh 685

5. “Watermelon Sugar” by Harry Styles

6. “death bed (coffee for your head)” - Powfu, beabadoobee

7. “Rain On Me” - Lady Gaga featuring Ariana Grande

8. “Toosie Slide”- Drake

9. “Breaking Me” - Topic, A7S

10. “Dance Monkey” - Tones And I

11. “ily (i love you baby)” - Surf Mesa featuring Emilee

12. “Don’t Start Now” - Dua Lipa

13. “Party Girl” - StaySolidRocky

14. “Blueberry Faygo”- Lil Mosey

15. “Break My Heart” - Dua Lipa

16. “Stuck with U” - Ariana Grande featuring Justin Bieber

17. “Someone You Loved” - Lewis Capaldi

18. “MAMACITA” - Black Eyed Peas, J. Rey Soul, Ozuna

19. “La Jeepta - Remix” - Anuel AA, Brray, Juanka, Myke Towers, Nio Garcia

20. “The Box” - Roddy Ricch

Türkiye’de 2020 yazında en çok dinlenen şarkılar:

1. Kendime Sardım - Oğuzhan Koç

2. Bi Sonraki Hayatımda Gel - Ezhel, Murda

3. Her Mevsim Yazım - Zeynep Bastık

4. Siyah - Patron, Sagopa Kajmer

5. Unutulacak Dünler - Gazapizm

6. Aykız- Remix - Ben Büdü, Reynmen

7. Made In Turkey - Ezhel, Murda

8. Nimet - Didomido, Eglo G

9. Roses - Imanbek Remix - Imanbek, SAINt JHN

10. Sağı Solu Kes - Gazapizm

11. Kafamda kentsel dönüşümler - İkiye On Kala

12. Cennetten Çiçek - Zehra

13. AYA - Ezhel, Murd

14. NAPIYON LAN - Murda, SFB

15. Kalmam - Ebru Yaşar

16. Kazılı Kuyum - Yüzyüzeyken Konuşuruz

17. ALEV ALEV - Ati242, Zen-G

18. Yağmurlar - Anıl Piyancı, Perdenin Ardındakiler

19. Uslanmıyor Bu - Zeynep Bastık

20. Salına Salına - Velet

Dünya genelinde 2020 yazında en çok dinlenen podcast yayınları:

1. The Michelle Obama Podcast

2. NPR News Now

3. The Daily

4. Call Her Daddy

5. TED Talks Daily

6. Harry Potter At Home: Readings

7. Crime Junkie

8. Gemischtes Hack

9. Snacks Minute

10. Mama Knows Best

Türkiye’de 2020 yazında en çok dinlenen podcast yayınları:

1. Zihnimin Kıvrımları

2. O Tarz Mı?

3. umarim annem dinlemez

4. Merdiven Altı Terapi

5. Fularsız Entellik

6. Psikolog Beyhan BUDAK

7. yesimbayraktar

8. Nasıl Olunur

9. Gülünecek Bir Şey Göremiyorum

10. Soru Cevap