Spotify artık Siri komutu ile de çalışabilecek

Apple Watch Spotify uygulamasının Siri sanal asistanı için destek aldığı duyuruldu. Artık Siri’ye Spotify aracılığıyla müzik çalma isteğinde bulunabilirsiniz. Bunun için isteğe “Spotify’da” diye başlamak gerekiyor. Örneğin, “Hey Siri, Spotify’da bir şeyler çal” demeniz yeterli oluyor.

Apple, geçen yıl iOS 13 ve watchOS 6‘nın çıkışıyla birlikte üçüncü taraf müzik uygulamalarını Siri’ye entegre etmeye başlamıştı. Spotify da bu özelliği iPhone’larda hızlı şekilde desteklemeye başlamıştı. Ancak desteğine Apple Watch’a açılması ancak şimdi gerçekleşti.

Yeni güncellemeyi yüklemek için akıllı saatinizin WatchOS 6 ve üzeri bir işletim sistemi sürümüne sahip olması gerekiyor.



