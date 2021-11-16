Spotify çöktü mü? Spotify neden açılmıyor? Açıklama geldi mi?

En çok kullanılan müzik uygulamalarından biri olan Spotify’a giriş yapmak isteyen kullanıcılar 16 Kasım Salı akşamı büyük bir sorunla karşılaşıyor. Uygulamayı açanlar, ekranda boş bir sayfa bulunuyor ve beklemeye rağmen uygulamanın ana sayfası ekrana gelmiyor. Bu durumun ardından pek çok kullanıcı ise Spotify çöktü mü, neden açılmıyor? Açıklama geldi mi? araştırması yapıyor…

SPOTİFY ÇÖKTÜ MÜ?

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan müzik dinleme platformu Spotify’da erişim sorunu yaşanıyor. Spotify Çevrimdışı hatası alan milyonlarca kullanıcı sorunun nedenine dair internet ve sosyal medyada araştırmalarına başladı.

AÇIKLAMA GELDİ Mİ?

Tek bir hissesi milyonlarca dolara alıcı bulan Spotify çökme sonrası kullanıcılarını mağdur etti. İsveç merkezli müzik platformu olan Spotfiy’dan Türkiye dahil birçok ülkede yaşanan erişim problemi sonrası henüz bir açıklama gelmedi.