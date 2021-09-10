Spotify, Enhance adlı özelliğiyle çalma listelerinizi geliştirecek

Enhance ile Spotify Premium kullanıcıları, çalma listelerine kolayca kişiselleştirilmiş öneriler ekleyebilecekler. Özellik, Spotify’ın algoritmasının, çalma listenize uyacağını düşündüğü önerilen şarkıları otomatik olarak eklemesini sağlıyor. Geliştirilmesi önerilen şarkılar, orijinal listenizin bir parçası olmadıklarını ve şarkının yanında görünen artı düğmesine dokunarak kalıcı olarak eklenebileceğini belirtmek için parlak yeşil bir parıltı simgesiyle işaretleniyor.

Enhance aracılığıyla eklenen şarkılar, mevcut çalma listenizdeki şarkıların yerini almıyor veya bunlarla karışmıyor. Bunu, çalma listenizin üst kısmındaki Geliştir düğmesine basarak kapatabilir ya da kaldırılabilirsiniz. Spotify, her iki parçadan sonra aralıklı olarak eklenen eklemelerle yalnızca maksimum 30 şarkı ekliyor.

Özelliğin kullanıma sunulduğu ülkeler arasında ABD, Almanya, Andorra, Avustralya, Avusturya, Belçika, Brezilya, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İsrail, İtalya, İzlanda, Kanada, Letonya, Lihtenştayn, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Meksika, Monako, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, İspanya, İsveç, İsviçre, Türkiye, Yeni Zelanda ve Yunanistan yer alıyor.

Özellik hem Android hem de iOS’ta mevcut olacak.