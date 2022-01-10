Spotify HiFi abonelik planı süresiz olarak ertelendi

Spotify Community sitesinde paylaşılan en yeni güncelleme, plan konusunda şu an için paylaşılacak pek fazla detayın olmadığını gösteriyor. Şirket, HiFi planının ne zaman kullanıma sunulacağı konusunda şimdilik bir şey paylaşmanın mümkün olmadığını belirtti.

Spotify’dan konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “HiFi kalitesinde sesin sizin için önemli olduğunu biliyoruz. Biz de aynısını hissediyoruz ve gelecekte Premium kullanıcılarımıza HiFi deneyimi sunacağımız için heyecanlıyız. Ancak şu an için planın çıkışı konusunda sizinle paylaşabileceğimiz bir detay yok. Tabii ki gelişmeler konusunda sizi buradan bilgilendirmemiz gerekiyor” dendi.



