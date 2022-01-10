Bilim & Teknoloji Spotify HiFi abonelik planı süresiz olarak ertelendi

Spotify HiFi abonelik planı süresiz olarak ertelendi

Bilim & Teknoloji

Spotify HiFi abonelik planı süresiz olarak ertelendi

HiFi özelliğini şubat ayında duyuran Spotify, bu planın Premium abonelerine bir ek ücret karşılığında 2021 bitmeden sunulacağını açıklamıştı. Son gelen bilgilere göre Spotify’ın HiFi planı şimdilik ertelendi.

10 Ocak 2022, Pazartesi 12:52 Son Güncelleme:
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Spotify Community sitesinde paylaşılan en yeni güncelleme, plan konusunda şu an için paylaşılacak pek fazla detayın olmadığını gösteriyor. Şirket, HiFi planının ne zaman kullanıma sunulacağı konusunda şimdilik bir şey paylaşmanın mümkün olmadığını belirtti.

Spotify’dan konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “HiFi kalitesinde sesin sizin için önemli olduğunu biliyoruz. Biz de aynısını hissediyoruz ve gelecekte Premium kullanıcılarımıza HiFi deneyimi sunacağımız için heyecanlıyız. Ancak şu an için planın çıkışı konusunda sizinle paylaşabileceğimiz bir detay yok. Tabii ki gelişmeler konusunda sizi buradan bilgilendirmemiz gerekiyor” dendi.


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