Bilim & Teknoloji Spotify kişiselleştirilmiş 2020 özetini kullanıma açtı

Spotify kişiselleştirilmiş 2020 özetini kullanıma açtı

Bilim & Teknoloji

Spotify kişiselleştirilmiş 2020 özetini kullanıma açtı

Spotify, dünyanın dört bir yanındaki dinleyiciler için kişiselleştirilmiş 2020 özet deneyimini kullanıma açtı.

03 Aralık 2020, Perşembe 10:24 Son Güncelleme:
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Spotify 2020 özet deneyimi, yıl boyunca dinleme alışkanlıklarınızı oluşturan sanatçılar, şarkılar, müzik türleri ve podcast’ler hakkında derinlemesine bilgi sağlıyor.

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Artık kullanıcılar Spotify üzerinden 2020 verilerine erişim sağlayabiliyor.

Platform diğer yandan, müzikseverlerin kişisel özetleriyle ilgili şimdiye kadar sevdikleri tüm özelliklere ek olarak bu yıl birkaç yeni özellik eklemeyi de ihmal etmedi.

Spotify kullanıcısı olmayanlar da yıl içindeki Spotify kullanıcılarının dinleme alışkanlıklarını özetleyen içeriklere erişebilecek.

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