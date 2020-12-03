Spotify kişiselleştirilmiş 2020 özetini kullanıma açtı

Spotify 2020 özet deneyimi, yıl boyunca dinleme alışkanlıklarınızı oluşturan sanatçılar, şarkılar, müzik türleri ve podcast’ler hakkında derinlemesine bilgi sağlıyor.

Artık kullanıcılar Spotify üzerinden 2020 verilerine erişim sağlayabiliyor.

Platform diğer yandan, müzikseverlerin kişisel özetleriyle ilgili şimdiye kadar sevdikleri tüm özelliklere ek olarak bu yıl birkaç yeni özellik eklemeyi de ihmal etmedi.

Spotify kullanıcısı olmayanlar da yıl içindeki Spotify kullanıcılarının dinleme alışkanlıklarını özetleyen içeriklere erişebilecek.