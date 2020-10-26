Spotify, Google hesabıyla platforma giriş yapma özelliğini aktif hale getirdi. Özelliğin, şimdilik Android ve web arayüzünde kullanılabildiği ifade edildi. Spotify’a Android işletim sistemine sahip bir akıllı telefondan ya da tabletten giriş yapacak olanlar, giriş seçeneği olarak Google hesaplarını seçebiliyor.

Ancak platforma var olan hesapları ve şifreleri aracılığıyla giriş yapan kullanıcıların, özellikten faydalanamayacağı belirtildi. Şirket, var olan hesap ve Google hesabının birleştirilemeyeceğinin altını çizdi.

Spotify’da kullandığı e-mail adresi ile Google hesabına ilişkin e-mail adresi aynı olan kullanıcıların, e-mail ve şifre kombinasyonuyla giriş yapmaya yönlendirildiği ifade edildi. Söz konusu iki e-mail adresinin farklı olması durumunda ise ilgili kullanıcılar için yeni bir hesap oluşturulduğu belirtildi.

Google entegrasyonu, kullanıcıları fazladan 1 şifre daha hatırlamaktan da kurtaracak. Söz konusu özellik, birçok kullanıcı için geleneksel şifre işleminin yerini alacak. Platforma Android sürümü veya web arayüzü üzerinden erişen kullanıcılar, Google hesabı ile giriş yapma seçeneği ile karşılaşacak.