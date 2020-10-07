Spotify, mobilde şarkı sözleri ile aramaya izin verecek

Spotify kullanıcıların uygulamayı daha hızlı kullanabilmesi için geliştirmelerine devam ediyor. Şirket, artık mobil uygulamasında şarkı sözleri ile aramaya izin verecek. Bu özellik ile birlikte artık şarkı sözleri ile arama yapılabilecek. Özellik iOS ve Android uygulamasında kullanılabiliyor.

Kullanıcılar, Shazam gibi uygulamalar aracılığıyla hangi şarkıyı çaldıklarını bulabiliyorlar. Ancak bulmak istedikleri şarkının o an çalıyor olması gerekiyor. Spotify'ın yeni özelliği, şarkının sözlerinin bir kısmını bildiğiniz ama şarkının ya da şarkıcının adından emin olmadığınız zamanlarda işe yarıyor.

Şarkı sözüne göre arama yaptığınızda Spotify, şarkının altında 'Şarkı sözü eşleşmesi' bildirisi yapıyor.