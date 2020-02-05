Onur Binay/posta.com.tr

Spotify'ın 31 Aralık tarihinde sona eren üç aylık verilerine göre 2019’un dördüncü çeyreğinde 1,86 milyar euro gelir elde ettiğini açıkladı. Bu gelir, geçtiğimiz yılın aynı döneminde 1,5 milyar olarak gerçekleşmişti.

Şirket, premium abone sayısının da yüzde 29 artışla 124 milyona yükseldiğini açıkladı. Analistler, Spotify’ın premium abone sayısının 2020’nin ilk çeyreğinde 126 milyon ila 131 milyon aralığında olacağını tahmin ediyor.

Spotify'ın en yakın iki rakibini de geçti. Apple Music'in Haziran ayından itibaren 60 milyondan fazla abonesi vardı ve Amazon Music’in ise dünya çapında 55 milyondan fazla abonesi var.

ABD başkanlık seçimleri öncesinde siyasi reklamları yasaklayan Spotify, The Joe Budden Podcast” ve “My Favorite Murder” gibi podcast'lerinin de dolar getirirken sadık bir takipçi kazandığını gördü.

Gelir, bir yıl önceki 1,50 milyar euro’dan 1,86 milyar euro’ya yükseldi. Refinitiv'in IBES verilerine göre analistler 1,89 milyar euro gelir bekliyorlardı.

Ayrıca İsveçli şirketin hisseleri, dördüncü çeyrek raporunun açıklanmasının ardından yüzde 2 artışla 158 dolara yükseldi.



