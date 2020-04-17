Spotify'daki çalma listeleri, parça listesinin önceden ayarlanmış olduğu göz önüne alındığında, genellikle müzik dinlemeye başlamanın en kolay yoludur. Ancak, şirket Premium kullanıcılara bu çalma listelerinde duydukları üzerinde daha fazla kontrol sağlıyor. iOS ve Android'deki aboneler artık çalma listelerindeki parçaları gizleyebiliyor. Yani nefret ettikleri bir şarkı varsa, çalma listesi ona gelmeden önce şarkıyı atlamayı planlayabilirler. Şarkıda "içerik menüsüne" girip "şarkıyı gizle"yi seçerek gizleyebilirler. Dinleyiciler fikrini değiştirirse parçalar her zaman gizlenebiliyor.

Bu yeni bir özellik olsa da, Spotify Premium ürününü geliştirmeye devam ediyor. Şirketin ana gelir kaynağı, reklamverenlere ek olarak ücretli plan için ödeme yapan aboneler. Yani küçük güncellemeler bile insanları dinlemek için ödeme yapmaya iten nedenler olabilir. Ayrıca, toplamda, bu küçük özellikler daha sağlam bir Premium teklif sunuyor. Şirket ayrıca, albüm yayınlarına eşlik edecek ücretsiz içerik de dahil olmak üzere özel podcast'ler sunarak insanları Spotify dinleyicilerine dönüştürmeye çalışıyor.











