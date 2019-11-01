Spotify premium ücretlerine zam geldi

Spotify, kullanıcılarına mail yoluyla bildirdiği gelişmeye göre Ocak 2020'den itibaren zamlanacak. Peki yüzde 28 zam gelen Spotify premium ücretleri ne kadar olacak?

01 Kasım 2019, Cuma 13:49 Son Güncelleme:
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Spotify premium ücretlerine zam geldi

Geçerli fiyat listesine göre Spotify premium ücretleri şöyleydi:


Spotify öğrenci için premium: 6.99 lira

Spotify standart premium: 13.99 lira

Spotify aile için premium: 20.99 lira


Yaşanacak fiyat artışını mevcut abonelerine e-posta yoluyla bildiren Spotify, resmi internet sitesinde henüz güncel fiyatları açıklamadı. Yaşanan zamla birlikte öğrenci üyelikleri 2 TL, bireysel üyelikler 4 TL, aile üyelikleri ise 6 TL yükselecek.

2020 Ocak itibarıyla zamlanacak fiyatlar ise şöyle olacak:


Spotify öğrenci için premium: 8.99 lira

Spotify standart premium: 17.99 lira

Spotify aile için premium: 26.99 lira


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