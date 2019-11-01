Spotify premium ücretlerine zam geldi
Spotify, kullanıcılarına mail yoluyla bildirdiği gelişmeye göre Ocak 2020'den itibaren zamlanacak. Peki yüzde 28 zam gelen Spotify premium ücretleri ne kadar olacak?
Geçerli fiyat listesine göre Spotify premium ücretleri şöyleydi:
Spotify öğrenci için premium: 6.99 lira
Spotify standart premium: 13.99 lira
Spotify aile için premium: 20.99 lira
Yaşanacak fiyat artışını mevcut abonelerine e-posta yoluyla bildiren Spotify, resmi internet sitesinde henüz güncel fiyatları açıklamadı. Yaşanan zamla birlikte öğrenci üyelikleri 2 TL, bireysel üyelikler 4 TL, aile üyelikleri ise 6 TL yükselecek.
2020 Ocak itibarıyla zamlanacak fiyatlar ise şöyle olacak:
Spotify öğrenci için premium: 8.99 lira
Spotify standart premium: 17.99 lira
Spotify aile için premium: 26.99 lira