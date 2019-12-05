Spotify Wrapped özelliği sayesinde dinleyiciler yıl boyunca en çok dinledikleri sanatçıları, en çok dinledikleri şarkıları, kendileri için sunulan 'Son 10 Yılın En İyileri' listesini ve daha birçok detayı görebiliyorlar.

Fakat 2019 listeleri saatler önce yayınlanmasına rağmen birçok kullanıcı hala detaylara bakamadığı konusunda sosyal medyada şikayette bulunuyor.

2019'da en çok dinlenen şarkılar listesine ulaşılabilmesine rağmen Spotify'da geçirilen toplam süre, on yıllık özet, en çok dinlenen sanatçılar, en çok dinlenen tür gibi özelliklere ulaşılamıyor.

Çözüm önerileri var ama...

Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı Spotify Wrapped'a ulaşamadığını söyleyince diğer kullanıcılardan çözüm önerileri geldi.

Hesabı kapatıp açmak, tarayıcı ön belleklerini ve çerezleri temizlemek gibi çözümler sunulsa da henüz net bir çözüm üretilemedi.

Spotify tarafından da bu konuda bir açıklama yapılmadı.



