Spotify’dan köpeklere özel şarkı listesi

İngiltere’de evcil hayvan sahiplerinin yüzde 74’ünün evde yalnız bıraktığı kedi ve köpeklerine müzik dinlettiğinin ortaya çıkması üzerine Spotify’ın bu hizmeti başlatma kararı aldığı açıklandı. Spotify, çalma listesindeki şarkıları köpeklerin sakin veya hareketli bir karaktere sahip olmasıyla bağlantılı olarak seçiyor.









En çok reggae ve soft rock seviyorlar

İskoç SPCA ve Glasgow Üniversitesi'nde 2016'da yapılan bir araştırmaya göre, köpeklerin bireysel müzik tercihleri ​​var. Reggae ve soft rock ise en yüksek skoru elde etti. Yani köpekler, Bob Marley ve Fleetwood Mac'ten aşırı derecede hoşlanıyor. Bununla birlikte, reggae müziği ve soft rock, davranışlarda en yüksek pozitif değişiklikleri gösterdi.





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