Spotify'dan konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada tarifenin 1 Şubat tarihinden itibaren premium aile paketi için geçerli olacağı ifade edildi. Spotify'ın mart ayında keseceği faturalarda yeni fiyat olacak.

Şirket, diğer tarifelerle ilgili herhangi bir değişikliğe ise gitmedi. Bireysel abonelik kullananlar ayda 17.99 lira, Duo (iki) hesap kullananlar ayda 23.99 lira, öğrenci paketi kullananlar ise ayda 8.99 lira ödeme yaparak reklamsız içerik dinleyebiliyor.

Aile planına dahil olup aynı çatı altında yaşayan 6 aile üyesi 6 ayrı premium hesabını kullanabiliyor.





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