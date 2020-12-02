Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, 2021 başından itibaren diğer ülkelerde de satışa sunulacak olan Sputnik V aşısının diğer ülkelerde geliştirilen benzer aşılara göre çok daha ucuz olacağını belirtti. Rus yayın kuruluşu Sputnik'in Türkçe masasının haberine göre; Dmitriyev, Gamaleya Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen aşının fiyatı için "Doz başına 10 dolar" açıklamasını yaptı.

''1.2 milyar doz için sipariş aldık''

Aşıyı, tüm dünyanın erişebileceği hale getirmeye odaklandıklarını dile getiren RDIF Başkanı, aşının tüm ülkelerde aynı fiyattan satışa sunulacağını kaydetti. Dünya nüfusunun yarısından fazlasının yaşadığı 40’tan fazla ülkenin Sputnik V için başvuruda bulunduğunu söyleyen Dmitriyev, sözlerini şöyle sürdürdü:

“1.2 milyar doz için sipariş aldık. Hindistan, Çin, Güney Kore, Arjantin ve diğer ülkelerdeki ortaklarımızla birlikte üretimi üzerinde çalışacağız. Ayrıca ilgi duyan tüm ülkelerle işbirliği kuruyor, teknolojimizi paylaşmak istiyoruz”.

Bu konuda politikayı unutmaları ve sorun üzerinde ortaklaşa çalışmaları gerektiğini belirten Dmitriyev, “Hiçbir aşı küresel sorunu çözemez. Bir dizi aşıya ihtiyacımız var, farklı aşılar birlikte çalışmalı” diye ekledi.

''Aşı gerekli tüm kontrolleri geçti''

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ağustos ayında yaptığı bir açıklamada, Sputnik V aşısının kızına yapıldığını açıklamıştı.

Kızının ateşinin ilk gün 38 dereceye çıktığını, sonra 37 dereceye düştüğünü belirten Putin, "Aşının oldukça işe yaradığını ve güçlü bir bağışıklık yarattığını biliyorum. Tekrar ediyorum, aşı gerekli tüm kontrolleri geçti" demişti.







