Squid Game konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekici bir yapım olarak adından söz ettiriyor. 9 bölümlük dizide gizemli bir hayatta kalma oyunu konu alınırken, Güney Kore yapımı film oyuncularının başarılı performansı ile de dikkat çekiyor. İşte, Squid Game dizisi hakkında merak edilen detaylar…

SQUİD GAME NE DEMEK?

Squid ve game kelimeleri İngilizcedir ve Türkçe anlamları “Kalamar” ve “Oyun”dur. Squid Game dizisinin adı ise Türkçeye Kalamar Oyunu olarak çevrilmektedir.

SQUİD GAME KONUSU NEDİR?

Squid Game, dijital yayın platformu Netflix’in orijinal yapımıdır ve Güney Kore yapımı dizi hayatta kalma mücadelesi üzerine drama tarzında bir projedir.

Squid Game dizisinde, maddi sıkıntı içinde olan yüzlerce çocuk bir oyuna katılmaları için davet alır. Kazananın 40 milyon dolar ödüle kavuşacağı oyun, çocuklar için ölüm tehlikesini de beraberinde getirmektedir.

Gülük hayattaki yaşam şartlarının ağırlığı ve cazip ödülün hevesiyle oyuna başlayan çocuklar, hayatta kalabilmek adına her şeyi yapmak zorunda kalır. Hayatta kalan oyuncular, bir sonraki etaba geçerken, diğer yandan oyuncular arasındaki gruplaşmalar, tehlikenin boyutunu daha da artırır.

SQUİD GAME’İN OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR, KARAKTERLERİ KİMLER?

Park Hae-soo - Cho Sang-woo

Lee Jung-jae - Seong Gi-hun

HoYeon Jung - Kang Sae-byeok

Oh Yeong-su Oh Il-nam

Anupam Tripathi, Abdul Ali

Heo Sung-tae Jang Deok-su

Kim Joo-ryoung - Han Mi-nyeo

SQUİD GAME 2. SEZON NE ZAMAN ÇIKACAK?

İlk sezonu ile büyük bir çıkış sağlayan Squid Game’in 2. sezonu merakla bekleniyor. Yayına gireli henüz bir hafta olmasına rağmen büyük bir kitleye ulaşan dizinin ikinci sezonunun ne zaman çıkacağına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak dizinin bu kadar sevilmesinin ardından yapımcıların harekete geçmesi ve ikinci sezonun bir yıl içerisinde yayına girmesi bekleniyor.