Squid Game dalgona şekeri malzemeleri, tarifi ve yapılışı son günlerin en popüler konuları arasında yer alıyor. Dizide, yarışmacılara üzerinde şekiller bulunan dalgona şekeri veriliyor ve bu şekilleri kırmadan kalıptan çıkarmaları isteniyordu. Peki, Squid Game’deki dalgona şekeri nasıl yapılır? İşte, adım adım yapılışı…









SQUİD GAME DALGONA ŞEKERİ TARİFİ

MALZEMELER

5 yemek kaşığı şeker

Yarım silme çay kaşığı karbonat

SQUİD GAME DALGONA ŞEKERİ MALZEMELERİ YAPILIŞI

5 yemek kaşığı şekeri teflon ya da yapışmaz bir tavaya koyun ve ocağın altını açın. Şeker eriyene kadar bekleyin ve herhangi bir kaşıkla karıştırmayın, sadece tavayı hareket ettirerek ısıyı eşitleyin. Şeker eridikten sonra bir spatula ile karıştırın ve şekerin yanmamasına dikkat edin ardından da karbonatı ekleyin. Şeker ve karbonat karıştıktan sonra ocaktan alın Tezgahın üstüne yağlı kağıt serin. Karbonatlı şeker karışımını yağlı kağıt üzerine yuvarlak şekiller halinde dökün. Düz bir bardak altı ile çok bastırmadan şekerlerin yüzeyini düz bir hale getirin. Yüzeyleri düzlenmiş şekerlerin üzerine kurabiye kalıpları ile şekiller verin ve soğumaya bırakın.

Squid Game dalgona şekeriniz hazır. Afiyet olsun.



