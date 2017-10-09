Star olmak saçtan başlar
Özel formülleri ile göz alıcı ve canlı saçların markası Procsin ve yıldızların fotoğrafçısı Nihat Odabaşı güçlerini birleştirdi
Yepyeni Procsin Saç Bakım Serisi By Nihat Odabaşı ilk kez ve sadece Watsons’larda.
Saçlarının ışıltısıyla yıldız gibi parlamak isteyenler için özel olarak geliştirilen ve ilk kez Watsons müşterileriyle buluşan Procsin Saç Bakım Serisi By Nihat Odabaşı, 4 Ekim 2017, Çarşamba günü Sofa Otel’de düzenlenen özel bir davet ile tanıtıldı.
Ünlü fotoğraf sanatçısı Nihat Odabaşı, Watsons Türkiye Genel Müdürü Ahmet Yanıkoğlu ve Procsin Yönetim Kurulu Başkanı Yasin Çakır’ın katılımları ile düzenlenen toplantıya çok sayıda ünlü davetli katıldı.
Sözkonusu işbirliğinin kendisini çok heyacanlandırdığını söyleyen Nihat Odabaşı, “Benim işimin büyük bir parçası güzellik. Fotoğrafta da klipte de güzellik olmazsa olmazlarımdan biri. Böyle bir kavramla iç içe yaşadığında da daha fazlasını yapmayı istemek kaçınılmaz. Ben de dünyadaki bir çok sanatçı, fotoğrafçı gibi biriktirdiğim tecrübeleri konusunda uzman bir marka olan Procsin ile paylaşıp ürüne dönüştürdüm. Yanınızda olamadığım da bile güzelliğinize ışık katabilmek için. Çok inandığım ve güvendiğim bu projede yer almaktan ve en sevdiğim markalardan biri olan Watsons gibi dünyaca ünlü bir mağaza zincirinde ürünlerimin yer alacak olmasından dolayı çok heyacanlıyım. Daha nice planlarımız var siz ışık sacin diye” dedi.
İlk defa ve sadece Watsons mağazalarında satışa sunulan Procsin Saç Bakım Serisi By Nihat Odabaşı, şampuan, saç kremi ve serum olmak üzere üç farklı üründen oluşuyor. Aktif Karbon, Siyah Sarımsak içeren Procsin Black By Nihat Odabaşı, Panax Ginseng ve Hindistan Cevizi özleri içeren Procsin Pearl By Nihat Odabaşı saç bakım serileri saçlarınız için daha güçlü ve daha parlak görünüm sunuyor.
Procsin Saç Bakım Serisi by Nihat Odabaşı:
Procsin Pearl Canlandırıcı ve Onarıcı Şampuan
Panax Ginseng ve Hindistan Cevizi özlerinin güçlü etkisiyle cansız ve yıpranmış saçları canlandırmaya yardımcı olur. Zenginleştirilmiş formül, saç foliküllerinizi harekete geçirir. İçerdiği bioaktif besinler ve botanikler saç kırılmalarını gidermeye, sağlıklı saç oluşumuna yardımcı olur.
Procsin Pearl Canlandırıcı ve Onarıcı Şampuan 250 ML 32,90 TL
Procsin Pearl Canlandırıcı ve Onarıcı Saç Kremi 250 ML 34,90 TL
Procsin Pearl Canlandırıcı ve Onarıcı Saç Serumu 100 ML 29,90 TL
Procsin Black Şampuan 250 ML 32,90 TL
Procsin Black Saç Kremi 250 ML 34,90 TL
Procsin Black Saç Serumu 100 ML 29,90 TL
Saçlarının ışıltısıyla yıldız gibi parlamak isteyenler için özel olarak geliştirilen ve ilk kez Watsons müşterileriyle buluşan Procsin Saç Bakım Serisi By Nihat Odabaşı, 4 Ekim 2017, Çarşamba günü Sofa Otel’de düzenlenen özel bir davet ile tanıtıldı.
Ünlü fotoğraf sanatçısı Nihat Odabaşı, Watsons Türkiye Genel Müdürü Ahmet Yanıkoğlu ve Procsin Yönetim Kurulu Başkanı Yasin Çakır’ın katılımları ile düzenlenen toplantıya çok sayıda ünlü davetli katıldı.
Sözkonusu işbirliğinin kendisini çok heyacanlandırdığını söyleyen Nihat Odabaşı, “Benim işimin büyük bir parçası güzellik. Fotoğrafta da klipte de güzellik olmazsa olmazlarımdan biri. Böyle bir kavramla iç içe yaşadığında da daha fazlasını yapmayı istemek kaçınılmaz. Ben de dünyadaki bir çok sanatçı, fotoğrafçı gibi biriktirdiğim tecrübeleri konusunda uzman bir marka olan Procsin ile paylaşıp ürüne dönüştürdüm. Yanınızda olamadığım da bile güzelliğinize ışık katabilmek için. Çok inandığım ve güvendiğim bu projede yer almaktan ve en sevdiğim markalardan biri olan Watsons gibi dünyaca ünlü bir mağaza zincirinde ürünlerimin yer alacak olmasından dolayı çok heyacanlıyım. Daha nice planlarımız var siz ışık sacin diye” dedi.
İlk defa ve sadece Watsons mağazalarında satışa sunulan Procsin Saç Bakım Serisi By Nihat Odabaşı, şampuan, saç kremi ve serum olmak üzere üç farklı üründen oluşuyor. Aktif Karbon, Siyah Sarımsak içeren Procsin Black By Nihat Odabaşı, Panax Ginseng ve Hindistan Cevizi özleri içeren Procsin Pearl By Nihat Odabaşı saç bakım serileri saçlarınız için daha güçlü ve daha parlak görünüm sunuyor.
Procsin Saç Bakım Serisi by Nihat Odabaşı:
Procsin Pearl Canlandırıcı ve Onarıcı Şampuan
Panax Ginseng ve Hindistan Cevizi özlerinin güçlü etkisiyle cansız ve yıpranmış saçları canlandırmaya yardımcı olur. Zenginleştirilmiş formül, saç foliküllerinizi harekete geçirir. İçerdiği bioaktif besinler ve botanikler saç kırılmalarını gidermeye, sağlıklı saç oluşumuna yardımcı olur.
Procsin Pearl Canlandırıcı ve Onarıcı Şampuan 250 ML 32,90 TL
- Procsin Pearl Canlandırıcı ve Onarıcı Saç Kremi
Procsin Pearl Canlandırıcı ve Onarıcı Saç Kremi 250 ML 34,90 TL
- Procsin Pearl Canlandırıcı ve Onarıcı Saç Serumu
Procsin Pearl Canlandırıcı ve Onarıcı Saç Serumu 100 ML 29,90 TL
- Procsin Black Şampuan
Procsin Black Şampuan 250 ML 32,90 TL
- Procsin Black Dökülmelere Karşı Saç Kremi
Procsin Black Saç Kremi 250 ML 34,90 TL
- Procsin Black Saç Dökülmelerine Karşı Saç Serumu
Procsin Black Saç Serumu 100 ML 29,90 TL