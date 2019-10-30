Starbucks 2020’de Bitcoin ile ödeme yöntemini getiriyor

Son dönemde Bitcoin ile ilgili gelişmelerle sıkça gündeme gelen ve BTC vadeli işlemleri başlatan Bakkt, 2020 yılının ilk yarısında tüketiciler için geliştirdiği mobil uygulamayı Starbucks’la test edecek.





Devrim niteliğinde

Şimdiye kadar perakende satış noktalarında Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin kullanımı pek mümkün değildi. Kripto paraların günlük hayatımızdaki kullanımına karşı en büyük engellerden birisi uzun işlem süreleriydi.





Platformun resmi makalelerine göre, Bakkt, bu işlem sürelerini hızlandırmış. Böylece, alışverişlerde kredi ve banka kartlarının gerisinde kalan kripto paralar için devrim niteliğinde bir adım atılmış.

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Tüm sektörler için bir teşvik olabilir

Starbucks ve Bakkt arasındaki iş birliği, diğer firmaları da benzer şeyler yapma konusunda teşvik edebilir. Kripto para meraklıları için güzel günler yakın.





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