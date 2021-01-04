Steam, 25 milyon eş zamanlı kullanıcı rekorunu kırdı

Steam, 2 Ocak 2021 tarihinde 25 milyon eş zamanlı kullanıcıya ev sahipliği yaparak önemli bir başarıya imza attı. Steam DB, platformun 25.4 milyon kullanıcıyı gördüğünü ve bunların 7.4 milyonunun oyunda olduğunu paylaştı. Daha önceki rekor ise bundan birkaç hafta önceki 24.8 milyon eş zamanlı kullanıcıydı.

Steam’in 25 milyon eş zamanlı oyuncu sayısını kırdığı yeni rekor verilerine göre, 25,4 milyon kullanıcıdan 7,4 milyonunun oyunda olduğu açıklandı. Platform her ne kadar eş zamanlı oyuncu sayısında rekor kırmış olsa da oyundaki oyuncu sayısında rekor kırmayı başaramadı. Bu konuda Steam’in nisan ayında kırdığı rekor 24,5 milyon kullanıcının eş zamanlı olarak platformda bulunuyordu, ancak 8,1’i oyundaydı. Kısaca Steam’de aktif olan her üç kullanıcının biri oyun oynuyordu.

Steam’in yeni bir eş zamanlı oyuncu sayısı rekoru kırmasındaki en önemli etki ise, Counter Strike: Global Offensive oyunu oldu. Bu oyunun ardından ise sırasıyla DOTA 2, PUBG, Cyberpunk 2077 ve GTA V takip etti.





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