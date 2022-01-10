Steam 28 milyon eş zamanlı oyuncu sayısına ulaştı

Steam'in 2017'den bu yana her yıl ocak ayındaki en yüksek eş zamanlı oyuncu sayısına baktığımızda, en büyük artışında 2021 yılında olduğunu görüyoruz ancak 2022 yılında da 3 milyon gibi ciddi bir artış bulunuyor. Yıllara göre ocak ayı oyuncu sayıları şöyle:

Ocak 2019: 17.6 milyon eş zamanlı oyuncu

Ocak 2020: 18.3 milyon eş zamanlı oyuncu

Ocak 2021: 25.4 milyon eş zamanlı oyuncu

Ocak 2022: 28.2 milyon eş zamanlı oyuncu