Steam 28 milyon eş zamanlı oyuncu sayısına ulaştı
Steam, kendi rekorunu bir kez daha kırdı. 2 Ocak 2022'de 27.942.036 eş zamanlı oyuncu sayısına ulaşan Steam, dün akşam saatlerinde 28.230.853 eş zamanlı oyuncuya ulaşarak rekorunu bir kez daha kırdı.
10 Ocak 2022, Pazartesi 14:40 Son Güncelleme:
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Steam'in 2017'den bu yana her yıl ocak ayındaki en yüksek eş zamanlı oyuncu sayısına baktığımızda, en büyük artışında 2021 yılında olduğunu görüyoruz ancak 2022 yılında da 3 milyon gibi ciddi bir artış bulunuyor. Yıllara göre ocak ayı oyuncu sayıları şöyle:
- Ocak 2019: 17.6 milyon eş zamanlı oyuncu
- Ocak 2020: 18.3 milyon eş zamanlı oyuncu
- Ocak 2021: 25.4 milyon eş zamanlı oyuncu
- Ocak 2022: 28.2 milyon eş zamanlı oyuncu