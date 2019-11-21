Steam 'Remote Play' özelliğini yayınlandı
Beta sürümünde olan “Steam Remote Play Together” özelliğini dün resmen yayınladı. Bu özellik sayesinde oyunseverler ‘oyun kurucu’ bir bilgisayara bağlanarak oyun oynayabiliyorlar. Hem de oyuna sahip olmalarına gerek kalmadan.
Steam'in “Steam Remote Play Together” özelliği resmen yayınlandı ve artık aktif. Sistem oldukça basit işliyor. Bir kişinin oyunu indirmiş ve başlatmış olması gerekiyor. Oyuna katılacak olan kişiler ise ‘Remote Play’ özelliği ile oyuna bağlanabiliyorlar, hem de PC veya mobil farkı gözetmeden.
Yeni özellik sayesinde platformlar arası kullanım da destekleniyor. En fazla 3 kişi olabileceğiniz bu sistem oyun sırasında sesli konuşma imkanı da sağlıyor. Eski zamanların ‘internet kafe’ ortamı tekrar canlanacak gibi duruyor.
90’larda çocuk olanlar bu özelliği uzun zamandır bekliyor
Eski atari ve play station salonları, internet kafelerde büyümüş bir nesil bu tarz bir özelliği uzun zamandır bekliyordu. Farklı programlarla benzer deneyimler gerçekleştirilebiliyordu. Fakat oyuna sahip olmadan başka bir kullanıcı üzerinden çoklu olarak oyun oynayabilmek bir ilk oldu.
Yeni özellik şerefine indirimler de başladı
Yeni özelliğin gelişini kutlamak için bu özelliği destekleyen birçok oyun da büyük indirimler yapıldı ve özelliği duyurmak için dünyanın her yanından birçok yayıncı ile bir yayın yaptı.
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