Steam 'Remote Play' özelliğini yayınlandı

Steam'in “Steam Remote Play Together” özelliği resmen yayınlandı ve artık aktif. Sistem oldukça basit işliyor. Bir kişinin oyunu indirmiş ve başlatmış olması gerekiyor. Oyuna katılacak olan kişiler ise ‘Remote Play’ özelliği ile oyuna bağlanabiliyorlar, hem de PC veya mobil farkı gözetmeden.

Yeni özellik sayesinde platformlar arası kullanım da destekleniyor. En fazla 3 kişi olabileceğiniz bu sistem oyun sırasında sesli konuşma imkanı da sağlıyor. Eski zamanların ‘internet kafe’ ortamı tekrar canlanacak gibi duruyor.









90’larda çocuk olanlar bu özelliği uzun zamandır bekliyor

Eski atari ve play station salonları, internet kafelerde büyümüş bir nesil bu tarz bir özelliği uzun zamandır bekliyordu. Farklı programlarla benzer deneyimler gerçekleştirilebiliyordu. Fakat oyuna sahip olmadan başka bir kullanıcı üzerinden çoklu olarak oyun oynayabilmek bir ilk oldu.





Yeni özellik şerefine indirimler de başladı

Yeni özelliğin gelişini kutlamak için bu özelliği destekleyen birçok oyun da büyük indirimler yapıldı ve özelliği duyurmak için dünyanın her yanından birçok yayıncı ile bir yayın yaptı.



