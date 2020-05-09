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Bilim & Teknoloji Steam'de 1500 TL değerinde olan 54 oyun 76 TL'ye satılıyor

Steam'de 1500 TL değerinde olan 54 oyun 76 TL'ye satılıyor

Bilim & Teknoloji

Steam'de 1500 TL değerinde olan 54 oyun 76 TL'ye satılıyor

Square Enix, toplam değeri 1527 TL olan oyun paketini tam %95 indirimle 76 TL'ye satıyor. Elde edilecek gelir tamamıyla hayır kurumlarına bağışlanacak. Paketin tam değeri 1527,81 TL iken indirim sonrası 76,39 TL’ye düştü. Onur Binay/posta.com.tr

09 Mayıs 2020, Cumartesi 11:14 Son Güncelleme:
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Square Enix, toplam değeri 1527 TL olan 54 oyun ve 58 DLC’sini yüzde 95 indirimle Steam’de 76 TL’ye satışa sundu. İçerisinde Just Cause 3’den Rise of the Tomb Raider’a kadar pek çok kaliteli oyunun yer aldığı liste, oyunların DLC paketlerini de içeriyor. Square Enix Eidos Anthology paketi, Square Enix’in “evde kal ve oyun oyna” kampanyası olarak tanıtıldı.

Square Enix, evde kal kampanyasına destek vermek amacıyla çıkarılan paketin tüm gelirinin Kuzey Amerika ve Avrupa’daki gıda bankaları ve hayır kurumlarına bağışlanacağını söyledi.

Pakete göz atmak ve satın almak için Steam’de Square Enix Eidos Anthology sayfasına göz atabilirsiniz.

Oyunların listesi şu şekilde:

  1. Rise of the Tomb Raider
  2. Just Cause 3
  3. Deus Ex: Mankind Divided
  4. Life is Strange: Complete Season
  5. Sleeping Dogs: Definitive Edition
  6. Tomb Raider (2013)
  7. Tomb Raider I
  8. Tomb Raider II
  9. Tomb Raider III
  10. Tomb Raider IV: The Last Revelation
  11. Tomb Raider V Chronicles
  12. Tomb Raider VI: The Angel of Darkness
  13. Tomb Raider Legend
  14. Tomb Raider Anniversary
  15. Tomb Raider Underworld
  16. Lara Croft and the Guardian of Light
  17. Lara Croft and the Temple of Osiris
  18. Just Cause
  19. Just Cause 2
  20. Kane and Lynch: Dead Men
  21. Kane and Lynch 2: Dog Days
  22. Deus Ex: Human Revolution - Director’s Cut
  23. Deus Ex: Game of the Year Edition
  24. Deus Ex: Invisible War
  25. Deus Ex: The Fall
  26. Thief
  27. Thief: Deadly Shadows
  28. Thief II: The Metal Age
  29. Thief Gold
  30. Battlestations: Pacific
  31. Battlestations: Midway
  32. Project Snowblind
  33. Mini Ninjas
  34. Order of War
  35. Flora’s Fruit Farm
  36. Supreme Commander 2
  37. Conflict: Desert Storm
  38. Conflict: Denied Ops
  39. Legacy of Kain: Soul Reaver
  40. Legacy of Kain: Soul Reaver 2
  41. Legacy of Kain: Defiance
  42. Blood Omen 2: Legacy of Kain
  43. Dungeon Siege
  44. Dungeon Siege II
  45. Dungeon Siege III
  46. Anachronox
  47. Pandemonium
  48. Deathtrap Dungeon
  49. Daikatana
  50. Omikron: The Nomad Soul
  51. Goetia
  52. Hitman GO: Definitive Edition
  53. Lara Croft GO
  54. The Turing Test

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