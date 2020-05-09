Square Enix, toplam değeri 1527 TL olan 54 oyun ve 58 DLC’sini yüzde 95 indirimle Steam’de 76 TL’ye satışa sundu. İçerisinde Just Cause 3’den Rise of the Tomb Raider’a kadar pek çok kaliteli oyunun yer aldığı liste, oyunların DLC paketlerini de içeriyor. Square Enix Eidos Anthology paketi, Square Enix’in “evde kal ve oyun oyna” kampanyası olarak tanıtıldı.

Square Enix, evde kal kampanyasına destek vermek amacıyla çıkarılan paketin tüm gelirinin Kuzey Amerika ve Avrupa’daki gıda bankaları ve hayır kurumlarına bağışlanacağını söyledi.

Pakete göz atmak ve satın almak için Steam’de Square Enix Eidos Anthology sayfasına göz atabilirsiniz.

Oyunların listesi şu şekilde:

Rise of the Tomb Raider Just Cause 3 Deus Ex: Mankind Divided Life is Strange: Complete Season Sleeping Dogs: Definitive Edition Tomb Raider (2013) Tomb Raider I Tomb Raider II Tomb Raider III Tomb Raider IV: The Last Revelation Tomb Raider V Chronicles Tomb Raider VI: The Angel of Darkness Tomb Raider Legend Tomb Raider Anniversary Tomb Raider Underworld Lara Croft and the Guardian of Light Lara Croft and the Temple of Osiris Just Cause Just Cause 2 Kane and Lynch: Dead Men Kane and Lynch 2: Dog Days Deus Ex: Human Revolution - Director’s Cut Deus Ex: Game of the Year Edition Deus Ex: Invisible War Deus Ex: The Fall Thief Thief: Deadly Shadows Thief II: The Metal Age Thief Gold Battlestations: Pacific Battlestations: Midway Project Snowblind Mini Ninjas Order of War Flora’s Fruit Farm Supreme Commander 2 Conflict: Desert Storm Conflict: Denied Ops Legacy of Kain: Soul Reaver Legacy of Kain: Soul Reaver 2 Legacy of Kain: Defiance Blood Omen 2: Legacy of Kain Dungeon Siege Dungeon Siege II Dungeon Siege III Anachronox Pandemonium Deathtrap Dungeon Daikatana Omikron: The Nomad Soul Goetia Hitman GO: Definitive Edition Lara Croft GO The Turing Test