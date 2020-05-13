Steam’de 59 TL’ye satılan oyun kısa süreliğine ücretsiz oldu

Paradox Interactive’in geliştirdiği Stellaris, 9 Mayıs 2016 yılında piyasaya sürülmüş

12 Mayıs Salı günü 4. yıl dönümü özel etkinliğiyle birlikte oyuncular, normal fiyatı 59 TL olan oyunu 17 Mayıs’a kadar ücretsiz olarak oynayabilecek.

Oyunu 18 Mayıs’a kadar sürecek özel promosyonla birlikte, yüzde 75 indirimle 14,75 TL’ye satın almak da mümkün. Galaxy Edition ve diğer paketlerine de bu süre boyunca indirimli olarak sahip olabileceksiniz.

Stellaris nasıl bir oyun?

Bilim kurgu strateji oyunu olarak piyasaya sürülen Stellaris; PlayStation 4 Xbox One, Windows ve macOS platformları için geliştirildi. 9 Mayıs 2016 yılında ilk olarak oyunseverlerle buluşan oyun; imparatorluk yönetme, uzayı keşfetme ve diğer uzay medeniyetleriyle diplomasi yapma ve savaşma üzerine kurulu.

Stellaris’te farklı ırklar ve bu ırkların öne çıkan özellikleri bulunuyor. Uzayda var olan diğer ırklarla anlaşma sağlayıp ticaret yapılabiliyor veya stratejik kararlar alıp oyuncular savaşa girebiliyor. Tüm bu eylemler ise uzayın derinliklerinde 2200 yılından başlıyor. Zamanın sürekli akmaya devam ettiği oyunda, zamanın akma hızı değiştirebilir veya planlar yapılabilir.

Galaktik bir imparatorluğu uzayda 2200 yılında yönetmeye başlayıp gerekirse strateji belirleyip savaşabilmeye olanak sağlayan Stellaris oyunu, bilim kurgu seven oyuncuların ilgisini çekebilir.



