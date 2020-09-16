SteelSeries, Arctis 9 kablosuz oyuncu kulaklığını duyurdu

SteelSeries, ödüllü Arctis serisinin en yeni üyesi PC ve PlayStation için yüksek performanslı, çift kablosuz oyun kulaklığı Arctis 9'u duyurdu. Arctis 9, lansman sırasında PlayStation 5 ile uyumlu olarak piyasaya sürülecek. Arctis 9, çok yönlü bluetooth bağlantısı ve 2,4 GHz kablosuz aracılığıyla PC ve PlayStation'a en kısa sürede bağlanma özelliği ile oyuncuların beğenisini kazanmaya hazırlanıyor.

Arctis 9, yüksek kaliteli ses olanağı için SteelSeries’in kanıtlanmış ultra düşük gecikmeli 2.4GHz kayıpsız kablosuz bağlantısına sahip. Bu sayede oyuncular, hem PC hem de PlayStation'da gecikmesiz bir oyun deneyiminin keyfini çıkarabilecek. Arctis Pro Wireless ve Arctis 9X gibi, Arctis 9 da kayıpsız 2,4 GHz netlikte oyun sesini dinlerken aramalar, müzik ve VoIP sohbeti için mobil cihazlara eş zamanlı bluetooth bağlantısı sunuyor.

Kulaklıktaki mikrofon Discord tarafından onaylı. ClearCast teknolojisi çift yönlü tasarım ile etkileyici bir gürültü engelleme yapabiliyor. ChatMix için kulaklık üzerindeki tuşlar hızlı bir kontrol imkanı sunuyor.

Tek şarj ile 20 saate yakın kesintisiz kullanım sunan SteelSeries Arctis 9 modeli 200 euro fiyat etiketine sahip.







