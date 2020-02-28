SteelSeries Rival 3 inceleme - Bütçe dostu oyuncu faresi

Onur Binay/posta.com.tr

SteelSeries’in en yeni giriş seviyesi mouse ve 270 liraya satılıyor, bu da birçok kişinin bir oyun mouse için düşük diyebileceği bir fiyat. RGB aydınlatma, kabul edilebilir performans ve üretkenliğinizi arttırabilecek bir dizi özellik ile geliyor.

Rival 3, geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen SteelSeries Sensei Ten’e benziyor. Ama bazı önemli farklılıklar var, en başta gelen farklılık Rival 3’ün sağ tarafında bir düğme eksik. Uzaktan bakıldığı zaman aynı firma tarafından yapıldığını kolaylıkla söylenebilir. Tasarım temel olarak, Sensei Ten’in lite versiyonu gibi.

Tasarımsal olarak Rival 3, 12 cm uzunluğunda, ön tarafta 5.8 4cm genişliğinde, arkada ise 6.70 cm genişliğinde. Bu kadar teknik bilgi sizi sıktıysa şöyle anlatayım; biraz daha küçük olsaydı herhalde elimizde bir oyuncak araba hissiyatı verecekti.

SteelSeries, Rival 3’ü altı düğme ile donattı: Sol düğme, sağ düğme, iki yan düğme, bir scroll düğmesi ve bir DPI ayarlama düğmesi mevcut. Bu bir çok oyuncu için güzel bir özellik, çünkü Windows ve MacOS için kullanabilen Engine 3 yazılımı ile tuşlar özelleştirilebiliyor

Mouse, alt kısmı boyunca uzanan bir RGB şerite sahip ve bunu Engine 3 ile özelleştirebilme imkanınızda var. Şerit içinde üç farklı bölüm var ve her birini ayrı renklere ayarlayabilirsiniz. SteelSeries logosu ayarladığınız renklerle eşleşecektir. Farenin scroll tekerleği için aydınlatma özelliği olmaması beni biraz şaşırttı açıkçası. Cihazın fiyatından dolayı şasisi çok dikkat çekici değil, buna çok da takılmadım.

Tüm bu özellikler, daha iyi bir kavrama için hafif bir dokuya sahip mat bir kasada toplanıyor. Rival 3’ün kasasının, piyasadaki bazı oyuncuları fareleri kadar dokuya sahip olmaması açıkçası benim hoşuma gitti, daha rahat kontrol edebilme imkanınız oluyor. Eliniz terliyorsa tabii ki dokunun fazla olması sizin için bir avantaj olabilir, ancak Rival 3 bana bunu hissettirmedi.

OYUN PERFORMANSI

SteelSeries, Rival 3’ü TrueMove Core sensörünün etrafına inşa etti. Bu sensör ile 100 CPI aralıklar ile 8.500 CPI’a kadar çıkabilirsiniz. Üst düzey farelere kıyasla ulaşılabilen maksimum hassasiyet sayısı göze küçük gelebilir, örnek verecek olursak; Razer’ın en güncel sensörü Focus+ 20.000 DPI’a kadar çıkabilir. Birçok insan o rakamlara ihtiyaç bile duymuyor, böyle cep dostu bir mouse da bu sensörün kullanılması beni şaşırtmadı.

CS:GO ve Call of Duty gibi FPS oyunlarında Rival 3 kullanırken gayet güzel tepkimeler aldım. Herhangi bir kopma ya da bağlantı sorunu yaşamadığımı belirtmek isterim. Genelde 700-1000 CPI aralıklarında kullandım, CPI tuşu biraz küçük ilk başta alışma süreciniz olabilir.

Küçük kasasına rağmen, oynadığım oyunlarda beni güvende hissettirdiğini söyleyebilirim. Oyun oynamaktan ziyade günlük kullanım içinde elverişli bir mouse. SteelSeries, mouse switch’lerinin 60 milyon tıklamaya kadar dayanıklı olduğunu söylüyor. Böyle uygun fiyatlı bir mouse da bence çok iyi bir rakam hatta süper diyebilirim.

ÖZELLİKLER

SteelSeries Engine 3 size çoğu şeyi özelleştirme imkanı sunuyor. Bunların içinde; RGB aydınlatmayı değiştirebilir, her fare düğmesine farklı görevler atayabilir, polling rate’i değiştirebilirsiniz. Ancak çoğu kullanıcı sadece RGB aydınlatmayı ayarlamak için Engine 3’ü kullanıyor. Rival 3’ün daha öncede belirttiğim gibi alt şerit bölümünde ve logo kısmında RGB aydınlatma var, ancak alt kısmı kendi içinde üç farklı bölüme ayrılıyor ve kendi kişisel zevkinize göre ayarlayabiliyorsunuz.

Engine 3 kullanırken aralarında seçim yapabileceğiniz birkaç aydınlatma seçeneğiniz var; Sabit, ColorShift ve Multi Color Breathe modları mevcut. Bölgeler bağımsız olarak kontrol edildiği için, birbirinden farklı renklerde olabilir yani üç farklı modu üç farklı bölgede kullanabilirsiniz.

Uygulamayı ayrıca Rival 3’ün yazılımını güncellemek için de kullanabilirsiniz. Güncelleme sırasında SteelSeries Engine 3 uygulamasını kapatmamayı, fareyi çıkarmamaya ve bilgisayarınızı kapatmamaya dikkat edin. SteelSeries, bunları yapmanın mouse’a zarar verebileceği hakkında bilgilendirmeler yaptı. Ucuz bir mouse almışken ,ekstra masraf çıkmaması adına dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta.

Sonuca bağlayacak olursak

SteelSeries gibi sağlam bir markaya 270 liraya sahip olmak bence çok iyi bir artı. Bu mouse en iyisini arayan kişilerin mouse’u değil, F/P bakımından en iyisini arayanların mouse’u. Ayrıca, 60 milyon tıklama sayısı onu sadece oyun için değil, günlük kullanım içinde iyi bir seçenek yapıyor. Tekrardan söylüyorum, 60 milyon tıklama ömrüne sahip, 3 nokta RGB kontrollü ve bu kadar hafif bir mouse’u bir araya ancak bu kadar kompakt bir şekilde getirebilirdi..





ARTILARI

Düşük Fiyat

FarklI RGB aydınlatma

Müthiş performans





EKSİLERİ

USB kablo’nun malzeme kalitesi





TEKNİK ÖZELLİKLER

Sensör Tipi: Optik

Sensör Modeli: SteelSeries TrueMove Core

Hassasiyet: 100-8500 CPI

Programlanabilir Tuşlar: 6

RGB Bölge Sayısı: 3

Kablo Uzunluğu: 1.8 metre

Ağırlık (kablosuz): 77 gram































