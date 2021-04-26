Stephen Curry sadece nisan ayında 85 üçlük atarak rekor kırdı

Golden State Warriors dün akşamki maçta Sacramento Kings'i 117-113 yendi. Warriors'ta Steph Curry 37 sayıyla galibiyetteki en büyük rolü oynadı. Curry bu maçta attığı üçlüklerle nisan ayındaki isabetli üçlük sayısını 85'e yükseltti ve rekor kırdı.

Önceki rekor ise 82 üçlükle James Harden'a aitti. Harden bu rekoru 2019 yılının kasım ayında kırmıştı.