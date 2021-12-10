Stokçuluğun bedeli 2 milyon TL olacak! AK Parti teklif hazırladı

9 maddelik torba teklif yarın Meclis'e sunulacak. 6585 Sayılı Perakende yasasında değişiklik yapacak yasa teklifi ile piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunan üretici, tedarikçi ve perakende işletmelere verilen ceza, 2 milyon TL'ye çıkarılıyor.

LİMAN DÜZENLEMESİ DE TORBADA

Teklifte, aralarında Mersin ve Antalya gibi önemli limanların da bulunduğu 20'den fazla limanın işletme sürelerinin ihalesiz 49 yıla uzatılmasını öngören düzenleme de bulunacak. Ayrıca enerjide yerli yatırımcıya yönelik bir teşvik düzenlemesi de teklifte yer alacak.

AYŞEGÜL KAHVECİOĞLU / Milliyet



