Stor perde çıkarmadan nasıl temizlenir?

Son zamanların en popüler ve kullanışlı perdeleri arasında stor perdeler üst sıralarda yer alıyor. Kullanıldıkça toz tutan ve lekelenen stor perdeler çıkarmadan nasıl temizlenir? Size kolaylık sağlayacak stor perde temizliği...

STOR PERDE ÇIKARMADAN NASIL TEMİZLENİR?

Öncelikle stor perdenizi yandaki mekanizmadan tamamen açın. Üst kısımlara kolayca ulaşmak için bir tabure ya da merdiven kullanabilirsiniz.

Stor perdeleri temizlemek için en etkili deterjan beyaz sabundur. Çünkü sabun, stor perde üzerindeki tozları anında kaldırır, perdelerin kirden arınmasını sağlar.

Bir kovaya ılık su koyun. Bu suyun içinde sabunu iyice köpürtün.

Yumuşak bir bez ya da süngeri suya batırıp çıkardıktan sonra suyunu iyice sıkın. Perdeyi bu sabunlu bezle baştan aşağı silin. Bez çok tozlandığında yine suyun içine daldırıp aynı işlemi tekrarlayın. Perdede temizlenmemiş bir yer olmadığından emin olun.

Şimdi sıra geldi temiz bir bez ile sabunu komple arıtmaya… Seçtiğiniz farklı bir yumuşak bezi soğuk suyun altında birkaç saniye tutun, sonra suyunu sıkın. Perdeyi baştan aşağı bu bezle silin. Sabunlu yer kalmayıncaya kadar işlemi tekrar edin.

Islak perdenin kuruması için perdeyi kapatmayın. Hatta mümkünse perdenin bulunduğu camı aralayın. Böylece perdeniz havalanacak, daha kolay kuruyacaktır.

Stor perdeleri yerinden çıkarmadan belirli aralıklarla bu şekilde temizleyebilirsiniz. Eğer perdeleriniz bu işlemden sonra kırışıyorsa ütü buharı tutarak kırışıklığı giderebilirsiniz.



