Stresten uzaklaşmak için pozitif haber ve etkinliklere odaklanalım

Corona virüs salgınının toplum sağlığına etkileri kadar, toplum psikolojisi üzerinde de yıpratıcı etkiler yarattığı bu dönemde, İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Klinik Psikolog Dr. Nilgün Avunduk Öcal, stres yönetimi konusunda önemli tavsiyelerde bulundu.

Negatif haberlerin ve bilgi kirliliğinin toplum psikolojisini ve bireylerin stresini artırdığına dikkat çeken Dr. Öcal, bu dönemde pozitif haberlere ve etkinliklere yönelmenin önemine dikkat çekti. Öcal, “Yanlış haber ve bilginin sebep olacağı korku ve paniği önlemek için güvenilir, ciddi haber ve bilgi kaynaklarını bulup onlara sadık kalarak bilgi kirlenmesinin önüne geçebiliriz. Ayrıca olayların hızla değişip geliştiği zamanlarda her şeyi, her an takip etmek zorunda değiliz. Kendimizi her küçük ayrıntıyı bilmemize gerek olmadığına ikna edelim ve bu belirsizlik içinde rahat olmaya çalışalım. Sürekli olarak üzücü medya haberlerini izlemek, dinlemek, okumak, gereksiz yere endişe ve huzursuzluğumuzu artırır. Sosyal medyaya, ne denli zor olursa olsun, biraz ara verip uzaklaşalım. Pozitif şeylere, kontrol edebileceğimiz etkinliklere odaklanalım.” dedi.

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