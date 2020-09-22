Passifloranın Avrupa ülkelerindeki marketlerde kilosu 16 Euro’dan satıldığını belirten Bilkoç, şunları söyledi:

“İleriki zamanlarda Avrupa’da yaşayan yatırımcı Türklerle 1000 dekara kadar ekim yapacağız. Passiflora ülkemizde yeni bir ürün, Avrupalı bu ürünü çok seviyor. Alanya’da yetiştirip, tüm Avrupa’ya satacağız. Güney Amerika ve Afrika’da üretilip Avrupa’ya pazarlanıyor. Çok güzel bir kazancı var. Dekar başı yatırım maliyeti ilk yıl 25 bin TL. 1 fide 6 yıl meyve veriyor. 1 dekardan yılda 100 bin lira gelir elde edeceğiz. Dekardan 4-6 ton arası ürün bekliyoruz. Bu ürünleri Türkiye’den tüm Avrupa’ya satışını hedefliyoruz. Ekim ayıyla birlikte 7-9 ay arasında ürün alabiliyoruz. Alanya bütün tropikal ürünlerin yetiştiği bir yer. Hava şartları buna elverişli. Bu ürünlerin bu bölgede yetişmesi ülkemiz adına da büyük bir nimet, bunu değerlendirmemiz gerekiyor. Herkese bu tür tropikal ürün yetiştirmelerini tavsiye ederim.”

‘Avrupa'ya ihracat yapacağız'

Tropikal ürünlerin tanıtılması ve üreticilerin bahçeleşmeye yönelmesi için fidan ve pazarlama desteği sağlayan Mustafa Ezici de şöyle konuştu:

“Alanya’nın İmamlı Mahallesi’nde yaklaşık 100 dekarda passiflora üretimi gerçekleştiriyoruz. Antalya’nın Aksu ilçesinde de 50 dekar ekim yapıyoruz. Üretilen ürünleri Avrupa’ya ihracat yapacağız. Tarım ve Orman Bakanlığı çiftçiye tropik meyve yetiştirmek için fidan ve dekar başı destek pirimi verirse çiftçi katma değeri yüksek tropik meyve üretimi yaparak daha fazla gelir elde edebilir. Bu durumda tropik meyve üretiminden 5 yıl sonra yılda 1 milyar dolarlık meyve ihracatı yapmak mümkün olabilir. Antalya’dan Mersin’e kadar olan bu havzada çok ciddi tropik meyve üretimi yapılabilir. Dünyanın hiçbir yerinde bu kadar değişik çeşitte tropik ürünün yetiştiği yer yok.”

Passiflora Nedir?

Passiflora, diğer adıyla çarkıfelek çiçeği, Orta ve Güney Amerika'ya özgü tırmanarak büyüyen bir asma türüdür. Bitkinin daha çok üst bölümleri kullanılmaktadır. Passiflora çiçeği özü, yiyecek ve içeceklerde lezzet verici olarak kullanıldığı gibi, cilde doğrudan sürülerek de kullanılabilmektedir. Passiflora takviyeleri genellikle şurup formda olsa da kapsül ve tablet seçenekler de bulunmaktadır.

Passiflora Faydaları

Yapılan bazı araştırmalar passifloranın uykusuzluk ve kaygıyı gidermeye yardımcı olabileceğini düşündürmektedir.

Örneğin bu bitkinin, beyindeki gama-aminobütirik asit (GABA) seviyesini artırdığı gözlemlenmiştir. Bu bileşik beyin aktivitesini düşürerek rahatlamaya ve daha iyi bir uykuya yardımcı olabilir.

Passiflora ailesinden gelen bir başka bitkinin mide problemlerinin tedavisine yardımcı olabildiği düşünülür. Yapılan bir çalışmada araştırmacılar, passiflora foetida bitkisinin farelerde ülseri hafifletmeye yardımcı olduğunu ve antioksidan özelliklere sahip olduğunu bulmuşlardır (1, 2). Bu etkilerin henüz insanlar için de geçerli olduğunu destekleyen çalışmalar bulunmamaktadır. Bu sebeple passiflora takviyeleri tedavi amaçlı kullanılamaz.