Su altında evlilik teklifi ölümle sonuçlandı

ABD’li Steven Weber ile sevgilisi Kenesha Antoine, Tanzanya’ya tatile gitmişti. Çift, Zanzibar Adası açıklarındaki sualtı oteli The Manta Resort’ta kalıyordu. Steven Weber’in sevgilisine bir sürprizi vardı. Sevgilisi odadayken suya dalan Steven Weber, odanın penceresine gelip bir kağıt çıkarttı.

Kağıtta “Sende sevdiğim şeyleri anlatmaya yetecek kadar nefesimi tutamam. Ama sende sevdiğim her şeyi her gün daha çok seviyorum. Benimle evlenir misin?” yazıyordu.

(Steven Weber 4 metre derinliğindeki suda sevgilisine evlenme teklif ettikten sonra boğuldu.)

NEFESİ TÜKENDİ

Steven Weber daha sonra mayosunun cebinden bir yüzük çıkardı. Mutluluk çığlıkları atan Kenesha Antoine bu sırada cep telefonuyla kayıttaydı. Ancak sevgilisini son kez gördüğünü bilmiyordu. Su altında teklifte bulunurken tüm nefesi tükenen Steven Weber bir daha su yüzüne çıkamadı.

Sevgilisinin ölümünü Facebook’tan duyuran Kenesha Antoine “Sana milyonlarca kez ‘Evet’ diyorum” diye yazdı. Tüm dünyadan genç kadına başsağlığı mesajı yağdı.

(Çift, bu odada kalıyordu)

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