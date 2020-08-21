Su balonu oyunu
Yaz aylarında biraz serinlemenizi sağlayacak bir oyunumuz var. Oldukça basit malzemelerle çok eğleneceksiniz.
21 Ağustos 2020, Cuma 15:03 Son Güncelleme:
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Su balonu oyunu sayesinde çocuğunuzla hem eğlenecek hem de renkleri en hızlı şekilde bulmaya çalışacaksınız.
İhtiyacımız olan malzemeler
- Renkli su balonları
- İp
Oyunu oynamak için balkona bir ip gerin. Gerilen ipe tekrar iplerle rengarenk içi su dolu balonları asın. Daha sonra en az 3 kişi oyunu oynamaya başlayın. Bir kişi rengi söyleyip diğer iki kişi elleriyle söylenen renkteki balonu alkış yaparak patlatacak.
Bu oyunu kış aylarında içine su doldurmadan kapalı landa oynayabilirsiniz.
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