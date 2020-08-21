Etkinlik Rehberi Su balonu oyunu

Su balonu oyunu

Etkinlik Rehberi

Su balonu oyunu

Yaz aylarında biraz serinlemenizi sağlayacak bir oyunumuz var. Oldukça basit malzemelerle çok eğleneceksiniz.

21 Ağustos 2020, Cuma 15:03 Son Güncelleme:
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Su balonu oyunu sayesinde çocuğunuzla hem eğlenecek hem de renkleri en hızlı şekilde bulmaya çalışacaksınız. 

İhtiyacımız olan malzemeler

  • Renkli su balonları
  • İp

Oyunu oynamak için balkona bir ip gerin. Gerilen ipe tekrar iplerle rengarenk içi su dolu balonları asın. Daha sonra en az 3 kişi oyunu oynamaya başlayın. Bir kişi rengi söyleyip diğer iki kişi elleriyle söylenen renkteki balonu alkış yaparak patlatacak. 

Bu oyunu kış aylarında içine su doldurmadan kapalı landa oynayabilirsiniz.

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