Su balonu oyunu sayesinde çocuğunuzla hem eğlenecek hem de renkleri en hızlı şekilde bulmaya çalışacaksınız.

İhtiyacımız olan malzemeler

Renkli su balonları

İp

Oyunu oynamak için balkona bir ip gerin. Gerilen ipe tekrar iplerle rengarenk içi su dolu balonları asın. Daha sonra en az 3 kişi oyunu oynamaya başlayın. Bir kişi rengi söyleyip diğer iki kişi elleriyle söylenen renkteki balonu alkış yaparak patlatacak.

Bu oyunu kış aylarında içine su doldurmadan kapalı landa oynayabilirsiniz.



