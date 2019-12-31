Alkol sandı idrar içti

İngiliz BBC kanalında yayınlanan 'Antiques Roadshow' isimli, uzmanların antika eşyaların peşine düştüğü televizyon programında, uzmanlardan birinin 2016 yılında 'porto şarabı' zannederek içtiği sıvının 150 yıllık idrar olduğu ortaya çıktı. Bardaklar üzerine uzmanlaşan Andy McConnell, etrafında toplanan meraklı izleyicilerin ve sunucu Fiona Bruce'un sıvının 'fazla kahverengi' olduğu uyarılarına kulak asmadı. McConnell "Bence bu porto şarabı ya da kırmızı şarap. Ya da şişe paslı çivilerle dolu. Evet, bu pas" diyerek bir yudum aldı. İngiltere'deki Loughborough Üniversitesi'nin yürüttüğü çalışmalar sonucu, 19'uncu yüzyılda mühürlenmiş şişenin içinden idrara ek olarak paslı çiviler ve insan saçı bulunduğu ortaya çıktı. Programın sunucusu, şişede eser miktarda alkol bulunduğunu söyledi.











