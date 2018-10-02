Erzurum'da su şebeke hattı için yapılan kazıda insan kemikleri bulundu Erzurum'un Yakutiye ilçesi Çırçır Mahallesi'nde su şebeke hattı onarım ve yenileme çalışmaları esnasında yapılan kazıda çok sayıda kemik kalıntısına rastlandı. Kemiklerin Osmanlı - Rus savaşı döneminden kalma olduğu tahmin ediliyor