Erzurum'da su şebeke hattı için yapılan kazıda insan kemikleri bulundu
Erzurum'un Yakutiye ilçesi Çırçır Mahallesi'nde su şebeke hattı onarım ve yenileme çalışmaları esnasında yapılan kazıda çok sayıda kemik kalıntısına rastlandı. Kemiklerin Osmanlı - Rus savaşı döneminden kalma olduğu tahmin ediliyor
Erzurum Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünce (ESKİ), Yakutiye ilçesi Çırçır Mahallesi'nde su şebeke hattı onarım ve yenileme çalışmaları esnasında yapılan kazıda çok sayıda kemik kalıntısına rastlandı.
İncelemede, insana ait olduğu belirlenen kemikler görevlilerce toplandı.
Mezarlıklar Müdürlüğü yetkilileri nezaretinde bir iş makinesi ile kamyona yüklenen kemikler daha sonra Erzurum Asri Mezarlığı'nda belirlenen noktaya gömüldü.
Osmanlı - Rus savaşı döneminden kalma kalıntılar olduğunun tahmin edilen kemiklerin kimlere ait olduğu, görevlilerce yapılacak incelemeler sonucu belirlenecek.
AA / İHA