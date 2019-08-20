Suat Kaya, 20 yıllık peruğunu çıkardı
Son olarak Menemenspor'u çalıştıran ve haziran ayında görevinden ayrılan Suat Kaya, 20 yıllık peruğunu çıkardı.
Geçen günlerde bir saç uzmanına giden tecrübeli hoca, 1 seansta 20 bin saç teli ektirdi.
Yapılan operasyon sonrasında Suat Kaya'nın yeni görüntüsünün nasıl olacağı merak edilen konulardan birisi...
Tecrübeli isim, 3 yıldır görev yaptığı Menemenspor'dan 30 Haziran 2019'da ayrılmıştı. Suat Kaya, 1992 yılında Konyaspor'dan Galatasaray'a transfer olmuş ve 2003 senesinde sarı kırmızılı ekipte futbolu bırakmıştı.