Nasıl geçiyor günleriniz, her şey yolunda mı?

İyi olmaya çalışıyoruz. Başka çaremiz yok. Öncesini ve sonrasını kimsenin öngöremediği bir dönemin içindeyiz. Son yıllarda ortalıkta bir salgın lafı dolanıyordu ama ciddiye alan yoktu. Böyle şeyler başa gelmeden ciddiye alınmıyor.

Salgın süreci sizi korkutuyor mu?

Tabii ki. Sonuçta bir eşim var, babayım ve bir annenin evladıyım. Sadece sevdiklerim için değil ülkemiz ve dünya için de kaygılanıyorum. Bizler dünyanın üçte ikisini yok etmiş canlılarız. İnsanoğlu bu dünyanın kanseri. Birçok canlının neslinin tükenmesine neden olduk. İnsan, dünyanın dengeleriyle oynamamalı. Bu, bizim türümüzü de yok ediyor. Son yıllarda yediğimiz her şey hormonlu. Domatesin rengi bile garip. Dünyayı yok ediyoruz.

AĞUSTOS BÖCEĞİ GİBİ YAŞAMAZSANIZ DAHA AZ SIKINTI ÇEKERSİNİZ

Bu süreçten kendinize çıkardığınız dersler oldu mu?

Kafanızda olanları ertelemeden hayata geçirin. Hayatın size ne getireceğini bilemiyorsunuz. Bir de ağustos böceği gibi yaşamazsanız daha az sıkıntı çekersiniz. Bizim müzik camiasında insanlar genelde günlük yaşar. Karınca gibi yaşayanlar eminim bu süreci daha kolay geçiriyordur.

Siz ağustos böceği misiniz yoksa karınca mı?

Tam olarak karınca olmak mümkün değil ama ağustos böceği de olmamaya çalıyorum.

TARKAN’IN HER ŞARKISI OLAY OLURDU AMA ARTIK BEKLENTİLER DEĞİŞTİ

Son zamanlarda neden göz önünde olmayı tercih etmiyorsunuz?

Dünyada da, ülkemizde de müzik dinleyen yaş grubu 15 ile 25 arasındadır. O insanlar öncelikle kendi yaş gruplarına yakın olan sanatçıları dinlemeyi tercih ederler. Kendilerine daha yakın bulurlar. Şimdi orta yaşlarda olduğum için genç kuşak ve onların beğendiği şeylere haliyle uzağım.

Gerçi siz oldum olası magazinle mesafeliydiniz. Neden ki?

Magazini meşgul eden sanatçıların konuşma tarzları ve üslupları bana göre değil. Ben öyle bir yaşam biçimini tercih etmiyorum. 90’lı yıllarda beni daha çok görüyordunuz çünkü o zamanlar hem gündüz hem akşam kuşağında kaliteli müzik programları vardı. Kendimizi ifade edecek mecra kalmadı. Açıkçası sosyal medyaya da biraz geç adapte olabildim, çağa tam ayak uyduramadık. Bu tarz şeyleri ihmal ettiğinizde zamanı da yakalayamamış oluyorsunuz.

Siz de çok yaşlı sayılmazsınız. 44 yaş nedir ki?

Yaşlı değilim ama bu söylediğimi sadece benim üzerimden düşünmeyin. Mesela kendini memlekete megastar olarak kabul ettirmiş Tarkan’ın her şarkısı olay olurdu fakat son yıllarda şarkıları her yerde çalmıyor. Artık insanların müzikten beklediği şey değişti. Her jenerasyonun kendine ait algısı ve beğeni şekli var. Bu geçişken ve değişken ruha adapte olmak gerekiyor.

Kuşaklar değişse de İbrahim Tatlıses, Müslüm Gürses, Orhan Gencebay furyası sürüyor ama...

Siz İbrahim Tatlıses’in 20 yıl önce yaptığı şarkıları dinliyorsunuz. Müslüm Gürses’in ya da Orhan Gencebay’ın 80’li yıllarda yaptığı şarkıları dinliyorsunuz. Onlar da eski şarkılarının yerine yenisini koyamadılar. Ferdi Tayfur da önemli bir figürdür ama kaç yıldır şarkı yapmıyor. O aradaki süreçte sürekli kafada kalmak herkes için çok zor.

RAP ŞARKISI YAPMAM ÇOK KOMİK OLUR

Yeni jenerasyonun beklentilerine adapte olamıyor musunuz?

Bu benim dönemimdeki herkes için geçerli. Mesela şimdilerde rap müzik revaçta. Bir rap şarkısı yapmam çok komik olur.

Rap müzik sevmez misiniz?

Müzikte en önemli şey sahici olmaktır. Hiç bilmediğim ve hiç o yaşam tarzı ile yaşamadığım bir müziği sırf şu anda bu tutuyor diye yapmaya kalkarsam dinleyici zaten bunu yemez. Serdar Ortaç’ın müzik eğitimi yoktur ama içinden gelen müziği yaptığı için çok sevilir çünkü insanlara sahici geliyor.

Genel olarak müzik piyasasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

90’lı yıllarda da dünya standartlarında, profesyonel bir müzik şirketimiz yoktu hâlâ da yok. Türkiye’de doğru düzgün müzik prodüktörü yok. Barda her şarkı söyleyene albüm yapılmaz. Yıllardır bu böyle yapıldı. Nasıl bir albüm yapılmalı, kime hitap etmeli, hangi yaş grubuna hitap etmeli, nasıl şarkılar söylemeli, müzik elektronik mi akustik mi olmalı gibi sorgulamalar yapan tek bir prodüktör bile yok. Sen şanlıysan, yetenekliysen, birçok şeye de kafası eren biriysen bir yere geliyorsun.

Siz şanslı sanatçılardansınız o halde, değil mi?

Bu işe bir müzik yarışmasını kazanarak başladım. Bu sayede 90’ların başında çok büyük bir popülarite yakaladım. 2000’lerin başında ‘O Lelli’ şarkısıyla büyük bir çıkış yaptım. Özgürce müzik yapma fırsatım oldu. Kuşaklar değişirken bugünlere gelebilmek hiç de kolay bir iş değil.

SON ZAMANLARDA ÇIKAN ŞARKILAR ÇOK BOŞ

25 yıla 12 albüm sığdıran Suat Suna şimdiki şarkıcıları nasıl buluyor?

Gelişen teknoloji yeni nesli çok fena bir tembelliğe itti. Müziği derinlemesine öğrenmeden, çaba sarf etmeden müzik yapmaya çalışıyorlar. Son zamanlarda çıkan şarkılar çok boş!

Zaten son dönemde 90’larda çıkan şarkılar yeniden revaçta.

Evet. Türkçe müzik yapılan her mekanda 90’lar çalıyor. Bizim zamanımızda herkes iyi müzik üretmeye çalışırdı. Bir de önümüzde çok iyi müzisyenler vardı. Biz şanslı bir jenerasyonduk. Kayahan şarkılarıyla, Onno Tunç ve Atilla Özdemiroğlu’nun besteleriyle büyüdüm. Bu çok büyük bir şanstı. Şu anda piyasada özenilecek kimse yok.

Bu arada siz Kayahan’ın veliahtı olarak görülüyordunuz…

Kayahan benim babam gibidir. Aramızda usta çırak ilişkisi vardı. Ben konservatuar mezunuyum ama ondan çok şey öğrendim. Bu sektörden gelip geçen çok isim oldu. Benim gençliğimde albüm çıkarıp büyük tirajlara ulaşmış kişiler vardı ama şimdi söylesem isimlerini bile hatırlamazsınız. Piyasa her zaman birilerini sömürmek zorunda.

25 YILLIK HiT ŞARKILARIMI TEKRAR OKUDUK

Ertelenen yeni projenizi duyurmak için sabırsızlanıyor musunuz?

Hem de nasıl! 25 yıllık süreçte hit olmuş tüm şarkılarımı birçok sanatçı arkadaşımla okuyacaktık. Bir düet albümü hazırlığındaydık. Bu yaz başında projemizi dinleyicilere sunacaktık ama belirsiz bir zamana ertelendi. Bu beni epey üzdü.

Eserlerinizi hangi sanatçılar seslendirdi?

Ferhat Göçer, Fatih Erkoç, Yıldız Tilbe, Deniz Seki, Yaşar gibi birçok sevilen isim var. Hangi şarkı kime daha çok yakışıyorsa onu seçtik.

iNSANLAR CD ALMAYI BIRAKTI AMA KiTABI HÂLÂ DOKUNARAK OKUMAYI SEViYOR

Siz hayatınızın nasıl bir dönemindesiniz?

40 yaş sınırı çok enteresan... Değişik bir kafa yapısına ulaşıyorsun... Her şeye daha farklı bakıyorum artık. Bazı şeyleri süzerek değerlendiriyorum. Sanki şu anda daha iyi şarkı yazıyorum, daha iyi keman çalıyorum gibi hissediyorum.

Bir de roman yazdınız. Yazarlık yönünüzün olduğunu bilmiyorduk.

Alfa Yayınları’ndan çıkan ‘İhanet’ isimli romanım çok başarılı oldu. Okuyanlar da beğendi. Ben okumayı ve yazmayı çok severim. Sürükleyici bir polisiye macera yazdım. Her önüne gelen hayat hikayesini, anılarını yazar ama romancılık herkesin cesaret edebileceği bir iş değil. Çünkü rezil olma ihtimaliniz de var. Yıllardır koruduğunuz saygınlığınız bir anda yerle bir olabilir. Riskli bir iş ama altından kalktım.

Türkiye’deki kitap okuma oranıyla ilgili ne düşünüyorsunuz?

Müzikteki travma henüz kitap piyasasına uğramadı. Çoğunluk dijital kitap okumuyor. İnsanlar CD almayı bıraktı ama neyse ki kitabı hâlâ dokunarak okumayı seviyor. Müzikteki erozyon kitapta yok.