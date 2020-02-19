Suçluların beyinleri normalden daha küçükmüş

Ağır suç işleyen kişiler hakkındaki genel görüş, çocukluk yaştan itibaren suç eğiliminde oldukları yönünde. İngiltere'de 7 bin kişinin üzerinde yapılan deneyde suçluların beyin yapısı incelendi. Deneye katılan kişilerin 3'te 1'inin kavga çıkarmadan okulu asmaya kadar değişik boyutlarda suçları vardı. Ömerleri boyunca suç işleyen kişilerin, beyinlerindeki duygu kontrolünden sorumlu olan alanlar, yapısal olarak daha küçük ve inceydi.





Fotoğrafta, yaşam boyu suç işleyen bir insanın beyni görülüyor. Mavi alanlar, hiçbir zaman suç işlememiş biriyle karşılaştırıldığında hangi bölümlerin daha küçük olduğu gözüküyor.

Ömür boyu suç işleyen bir kişinin 4 açıdan çekilmiş beyin röntgeni. Mavi alanlar, suç işlememiş biriyle karşılaştırıldığında, daha ince ve küçük gözüken yerler.

Araştırmacılar ayrıca, deneye katılan kişilerin sabıka kayıtlarını, öğretmenleri ve okul personelini de sorguladı. Böylece deneye katılanların içinden 80 kişilik kalıcı antisosyal davranış ve fiziksel şiddet öyküsü olan grubu belirlediler.

Bununla birlikte, sadece ergenlik çağında sorun yaşayanlar, tüm katılımcılara oranla önemli bir beyin farklılığına sahip değildi. Uzmanlar, bulguların suçu neyin tetiklediğine ve bunun nasıl önleneceğine dair 'değerli' bir görüş olduğunu düşünüyor.





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