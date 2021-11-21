Türkiye Suçüstü yakalandılar! 6 şüpheli gözaltına alındı

Suçüstü yakalandılar! 6 şüpheli gözaltına alındı

Türkiye

Suçüstü yakalandılar! 6 şüpheli gözaltına alındı

Karaman'da kaçak kazı yapan 6 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Morcalı köyünde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

21 Kasım 2021, Pazar 22:45 Son Güncelleme:
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Ekipler kaçak kazı yapan M.K., A.D., S.A, T.M, S.Ç ve Ş.M'yi suçüstü yakaladı. Kazı alanında bir adet iş makinesi ve muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA

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