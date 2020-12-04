Kahvaltıların olmazsa olmazı yumurtadır. Yumurtanıza lezzet katacak farlı bir tarif ise suda omlet tarifi. Suda omlet nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Suda omlet tarifi, malzemeler, yapılışı ve püf noktaları...

Suda omlet tarifi

Suda omlet malzemeleri

4 adet yumurta

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz, karabiber

Suda omlet yapılışı

Her bir yumurtayı tek tek elek üzerinde kırarak beyazlarını süzün. Elekte kalan yumurta sarılarını küçük bir kaba alın. Yumurta sarılarını bir çatalla 20 saniye çırpın.

Orta büyüklükte bir tencereye 10 cm yüksekliğinde su doldurup tencereyi orta ateşe koyun. Diğer yandan lavaboya bir süzgeç yerleştirin. Su kaynamaya başlayınca suya tuz ekleyin ardından bir yandan suyu saat yönünde karıştırın. Diğer yandan çırptığınız yumurta sarılarını suya ekleyin ve tencerenin kapağını kapatıp 20'ye kadar sayın.

Ardından ocağın altını kapatın ve tencerenin kapağını açın. Yumurtalar suyun üstünde yüzüyor olacak. Yumurtaları bir kaşıkla tutarak tenceredeki suyu süzgeçten süzün. Ardından yumurtaları da süzgece döküp üzerlerine nazikçe bastırıp fazla suyunu akıtın.

Süzdüğünüz yumurtaları tabağa alın, üzerlerine zeytinyağı gezdirin, arzuya göre tuz, biber ve domates ekleyerek servis yapın.



